到底如何確定 Gmail 是否被人看過？就用 MailTrack 幫助你追蹤讀取訊息 !

通訊軟體的已讀功能讓人又愛又恨，愛的地方就是可以知道對方已經讀取，恨的地方就不用我多說了吧！若是透過 Outlook 來寄信可以設定讀取回條，不過 Gmail 並不支援讀取回條，這時候推薦大家使用 MailTrack 郵件追蹤功能，讓你所寄出去的信件不像石沉大海，可以有效追蹤對方是否已經讀取信件，雖然知道信件沒被開啟是件傷心的事情，不過若你的工作與寄信息息相關，這就是一個相當有幫助的工具，能查看自己發出的信件是否被對方讀取、被讀取的時間與次數，向老闆交差比較容易過關唷！Gmail 其他技巧請參考：Gmail 寄出的信有 30 秒可以反悔

到底如何確定 Gmail 是否被人看過？就用 MailTrack 幫助你追蹤讀取訊息 !

首先先把 MailTrack 「加到 Chrome」中。加入成功後，MailTrack 它會自動開啟另一個頁面，這邊請直接點選「Connect with Google」就可以跟你的 Gmail 帳號做連結。

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連結成功之後，點選「Sign Up Free」，我們使用免費版的方案就足夠了，如果想體驗更多功能可以自行做升級的動作喔 !

MailTrack 升級方案價格 :

  • 每月 $ 9.99 美元 / 月
  • 一季 $ 6.90 美元 / 月
  • 最超值每年 $ 4.99 美元/月
MailTrack 升級方案可擁有的功能 :
  • Unlimited tracking（無限追蹤）
  • No Mailtrack signature（沒有 Mailtrack 的浮水印）
  • Full Email Metrics（完整的電子郵件指標）
  • Email & phone support（電子郵件和電話的支援）
  • Works with Gmail for Android（適用於 Android 版 Gmail）
  • Real-time Notifications（及時通知）
  • Activity Dashboard（活動儀錶板）
  • Link tracking（連結追中）
  • Daily Report（每日報告）
  • Reminders（提醒事項）
  • Monitor Reply（監控回復）
  • Track emails containing attachments Unlimited（無限追蹤附件的電子郵件）

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下一步，點選「Go to Gamil」，或者你自己手動打開 Gmail 頁面也可以。

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小編先新增一封新的電子信件來做示範，你可以看到信件內出現了「Sender notified by Mailtrack」的浮水印，我們直接點選旁邊的 「REMOVE」 將它移除。

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此時你會看到又跳出要你升級帳戶的方案的畫面，直接不理它點選右上角的「Ｘ」離開。

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完成後，浮水印就會消失了，在郵件下方你會看到兩個綠色的勾勾圖示，表示目前已啟用信件追蹤的功能，現在你可以自由的寫你想寄送的信件內容啦 !

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雙綠勾圖示 ✓✓：表示信件已被讀取，點開可查看讀取訊息及時間
單綠勾圖示 ✓：表示信件未被讀取

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點開信件將鼠標移到綠色勾勾上，你就能看到郵件的讀取狀態囉 !。

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在 Gmail 內右上角有 MailTrack 綠色信件的圖示，點選它後，你可以開啟或關閉信件追蹤功能。

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如果你是再也不想用 MailTrack 這項擴充功能，希望取消連結你的 Gmail 帳戶權限，那麼請先前往 MailTrack 設定頁面，點選右下角的「Delete account」。

到底如何確定 Gmail 是否被人看過？就用 MailTrack 幫助你追蹤讀取訊息 !

然後記得勾選 I understand …那一行，接著選擇「Yes, delete my account」就成功取消 Gmail 連結啦。提醒各位，在移除 MailTrack 帳戶後所有之前的信件追蹤記錄都會消失呦 !

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最後 MailTrack 也能透過手機中的 Gmail 查詢信件有無被讀取，被讀取過的會顯示 2 個勾，沒有被讀取的就會顯示一個勾。經過以上小編的詳細介紹，有沒有覺得特別方特實用呢 ? MailTrack 的 Gmail 信件追蹤功能是許多用戶的選擇，操作也蠻簡單也快速，如果你想知道寄出的郵件是否被讀取過，那麼建議你可以試試看 MailTrack 這個服務喔！

https://mailtrack.io/en/

MailTrack  Chrome 擴充功能 : 點我前往

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