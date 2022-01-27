Mail.tm

現在詐騙郵件、廣告信件如此多，在網路上輸入 Email 你還在填真實的 Email 嗎？小編推薦你一個最近發現相當優質的「臨時 Email」Mail.tm，完全不需要註冊、登入就可使用，使用時機有非常多，比如說下載網路上的免費資源、限時免費軟體、申請帳號等，通通都可以透過臨時信箱來收發，透過這樣的方式你可以取得你想要的服務或資源，也不會洩漏自己真實的 Email 信箱，趕快跟著小編來看看如何使用吧。臨時 Email 變型版：Mozilla 推出的 Firefox Relay 外掛，用類似 Email 中繼站的概念，輸入中繼站 Email > 轉寄到我們真實信箱 ，隨時可關閉中繼 Email 轉寄功能，這個方式比臨時信箱還讚！

臨時信箱

進入 Mail.tm 之後，就是一個正常收發 Email 的介面，最上方就是我們的臨時 Email 地址，似乎都是 .org 結尾的 email 看起來可疑度降低了不少，點擊右上方登出圖示，就可以重新得到一個新的臨時 Email。

免洗信箱

拿來換取限時免費軟體相當好用，有信件進來的時候就跟平時收 Email 一樣，還有未讀信件的小圓點。

Email 產生器

點開後就可以瀏覽郵件內容啦，當然如果這是一封需要保留的信件，可以點擊上方 download 來下載郵件，這樣就不怕下次打開找不到囉。

虛擬 email

最後要提醒一下大家，Mail.tm 臨時 Email 的容量只有 40MB，滿了之後換一個新的就可以啦，另外大家千萬不要用來收發重要的的個人信件，像是銀行、信用卡等，避免個資外洩，連結就放在下方囉，趕快收下吧。

傳送門：Mail.tm

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