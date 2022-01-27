現在詐騙郵件、廣告信件如此多，在網路上輸入 Email 你還在填真實的 Email 嗎？小編推薦你一個最近發現相當優質的「臨時 Email」Mail.tm，完全不需要註冊、登入就可使用，使用時機有非常多，比如說下載網路上的免費資源、限時免費軟體、申請帳號等，通通都可以透過臨時信箱來收發，透過這樣的方式你可以取得你想要的服務或資源，也不會洩漏自己真實的 Email 信箱，趕快跟著小編來看看如何使用吧。臨時 Email 變型版：Mozilla 推出的 Firefox Relay 外掛，用類似 Email 中繼站的概念，輸入中繼站 Email > 轉寄到我們真實信箱 ，隨時可關閉中繼 Email 轉寄功能，這個方式比臨時信箱還讚！

進入 Mail.tm 之後，就是一個正常收發 Email 的介面，最上方就是我們的臨時 Email 地址，似乎都是 .org 結尾的 email 看起來可疑度降低了不少，點擊右上方登出圖示，就可以重新得到一個新的臨時 Email。

拿來換取限時免費軟體相當好用，有信件進來的時候就跟平時收 Email 一樣，還有未讀信件的小圓點。

點開後就可以瀏覽郵件內容啦，當然如果這是一封需要保留的信件，可以點擊上方 download 來下載郵件，這樣就不怕下次打開找不到囉。

最後要提醒一下大家，Mail.tm 臨時 Email 的容量只有 40MB，滿了之後換一個新的就可以啦，另外大家千萬不要用來收發重要的的個人信件，像是銀行、信用卡等，避免個資外洩，連結就放在下方囉，趕快收下吧。

傳送門：Mail.tm