Chrome 新功能，能一鍵將網頁轉 QR Code 掃描條碼！既方便也免安裝

QRCode 的方便之處，就是讓大家可以透過手機來掃描，然後直達指地的連結！不過大多人沒有製作 QRCode 的需求，但是這次要介紹 Chrome 內建的 QR Code 免費產生器，我覺得有兩項優勢：第一就是不用再找其他工具來製作 QRCode，用 Chrome 就可以搞定；第二是方便自己將電腦瀏覽的頁面可以到手機瀏覽，讓電腦與手機交換連結有個夠方便的捷徑。不過 Chrome 目前還沒把這項功能像全部用戶釋出，所以只能在測試功能的網頁啟動。本篇會教大家如何在 Chrome 瀏覽器啟使用這項新功能，輕鬆把網頁轉為 QR Code 來使用，省得再麻煩自己複製貼上啦 ! 

Chrome 新功能，能一鍵將網頁轉 QR Code 掃描條碼！既方便也免安裝

請大家先在 Chrome 瀏覽器上列輸入「chrome://flags」前往測試功能網頁。

Chrome 新功能，能一鍵將網頁轉 QR Code 掃描條碼！既方便也免安裝

進入之後，在上方搜尋欄位輸入「QR Code」，接著你會看到「Enable sharing page via QR Code」的功能，將右手邊的「Default」改為「Enabled」，在按下「Relaunch」，它會把 Chrome 瀏覽器重新開啟一次，讓瀏覽器套用新設定。

Chrome 新功能，能一鍵將網頁轉 QR Code 掃描條碼！既方便也免安裝

接著就可以到你想要收藏或分享的網頁，按下右鍵，你就會看到這邊出現了「為這個頁面建立 QR 圖碼」。

Chrome 新功能，能一鍵將網頁轉 QR Code 掃描條碼！既方便也免安裝

點選該選項後，它將會自動產生印著可愛小恐龍的 QR Code ，並在下方顯示網址給你看，確認後點選「下載」，將該圖檔下載到電腦，就可以將這個 QR Code 圖檔收藏或分享給朋友。

Chrome 新功能，能一鍵將網頁轉 QR Code 掃描條碼！既方便也免安裝

有了 QR code 掃描條碼之後，你就能使用任何手機上的 QR code 掃描器來掃描條碼囉 ! 如果想要把瀏覽器上看到的傳到手機，這也是很方便的傳遞方式唷！

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