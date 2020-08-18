QRCode 的方便之處，就是讓大家可以透過手機來掃描，然後直達指地的連結！不過大多人沒有製作 QRCode 的需求，但是這次要介紹 Chrome 內建的 QR Code 免費產生器，我覺得有兩項優勢：第一就是不用再找其他工具來製作 QRCode，用 Chrome 就可以搞定；第二是方便自己將電腦瀏覽的頁面可以到手機瀏覽，讓電腦與手機交換連結有個夠方便的捷徑。不過 Chrome 目前還沒把這項功能像全部用戶釋出，所以只能在測試功能的網頁啟動。本篇會教大家如何在 Chrome 瀏覽器啟使用這項新功能，輕鬆把網頁轉為 QR Code 來使用，省得再麻煩自己複製貼上啦 !

請大家先在 Chrome 瀏覽器上列輸入「chrome://flags」前往測試功能網頁。

進入之後，在上方搜尋欄位輸入「QR Code」，接著你會看到「Enable sharing page via QR Code」的功能，將右手邊的「Default」改為「Enabled」，在按下「Relaunch」，它會把 Chrome 瀏覽器重新開啟一次，讓瀏覽器套用新設定。

接著就可以到你想要收藏或分享的網頁，按下右鍵，你就會看到這邊出現了「為這個頁面建立 QR 圖碼」。

點選該選項後，它將會自動產生印著可愛小恐龍的 QR Code ，並在下方顯示網址給你看，確認後點選「下載」，將該圖檔下載到電腦，就可以將這個 QR Code 圖檔收藏或分享給朋友。

有了 QR code 掃描條碼之後，你就能使用任何手機上的 QR code 掃描器來掃描條碼囉 ! 如果想要把瀏覽器上看到的傳到手機，這也是很方便的傳遞方式唷！