Google Chrome「效能模式」啟動教學，輕鬆讓筆電電池效能更持久！

經常在外用筆電上班，卻總是擔心電池續航效能不夠嗎？那就趕緊開啟 Google Chrome「效能模式」功能，來延長你的筆電電池續航力吧！「效能模式」是 Chrome 瀏覽器新推出的實驗功能，除了可幫你的筆電限制背景活動和視覺效果來節省電力，還能釋出 Chrome 閒置分頁占用的記憶體，好讓筆電電池使用時間更持久，那麼如何開啟 Chrome「效能模式」呢？就讓我們往下看教學吧！更多 Chrome 實用功能，可參考這篇：Google Chrome「自動創建分頁群組標籤」功能！

Google Chrome「效能模式」功能啟動教學

Google Chrome「效能模式」啟動教學，輕鬆讓筆電電池效能更持久！

想啟動 Chrome「效能模式」之前，請先確定你的 Chrome 版本是否為最新 108 版本，沒有的話請先進行更新。

Google Chrome「效能模式」啟動教學，輕鬆讓筆電電池效能更持久！
Google Chrome「效能模式」啟動教學，輕鬆讓筆電電池效能更持久！

更新至最新版本後，請在 Chrome 網址上輸入「chrome://flags/」開啟 Chrome 實驗性功能頁面，接著在上方搜尋欄位上分別輸入「Enable the battery saver mode feature in the settings」、「Enable the high efficiency mode feature in the settings」這兩組文字，接著將後方的「Default」改為「Enabled」並按下「Relaunch」重新啟動瀏覽器。

Google Chrome「效能模式」啟動教學，輕鬆讓筆電電池效能更持久！

接著，我們便可以點選 Chrome 瀏覽器中的「設定」>「效能」，並將「節能模式」與「記憶體節省模式」功能開啟即可省電。在節省模式中，可讓你選擇要「只在電池電量為 20% 以下時開始」或「在電腦店員拔除時開啟」。

Google Chrome「效能模式」啟動教學，輕鬆讓筆電電池效能更持久！

而開啟記憶體節省模式後，我們可以釋放 Chrome 閒置分頁占用的記憶體，好讓其他應用程式與使用中的分頁有更多電腦資源。以上就是 Google Chrome「效能模式」功能啟動教學，覺得不錯的朋友趕緊啟動好延長你的筆電典持續航力吧！

Google Chrome 下載處：https://www.google.com/intl/zh-TW/chrome/

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