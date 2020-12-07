喜歡在 Chrome 瀏覽大量網站的朋友，你要怎麼在眾多網站分頁中快速找到你要的網站呢？今天就教大家如何開啟 Google Chrome 87 正式版的隱藏功能「自動創建群組標籤」！Chrome 87 自動創建群組標籤功能，可讓你設定標籤名稱與顏色，讓你在密密麻麻的網站分頁中，將許多網站合併再一起並用顏色將網站區別出來，這樣當你要回頭找尋網站時就能快速找到了，此功能非常適合常在 Chrome 瀏覽大量網站的朋友做使用！Chrome 免安裝版：Google Chrome Portable 瀏覽器免安裝版

如何在 Chrome 瀏覽器中開啟「自動創建群組標籤」功能？

首先先在 Chrome 瀏覽器中輸入「chrome://flags/ 」網址，進到網址頁面後就會看到上圖的畫面。

接著在上方的欄位中輸入「Tab Groups Auto Create」找到此功能，接著在此功能的最右邊 Default 選項中，改成「Enabled」。

接下來點擊右下方「Relaunch」，讓 Chrome 重新啟動，這項 Tab Groups Auto Create （自動創建群組標籤）能會啟動！

「自動創建群組標籤」功能應用方式！

重開之後，便可在網站上方標題中按下滑鼠右鍵點選「將分頁加入新群組」。

Chrome 就會自動將新開啟的分頁網站併成全組，同個群組內的網站都會線條區分！若想更改群組名稱或顏色，只要在左上角的標籤圖示按下滑鼠右鍵，便能進行修改了。

若你的群組網站太多，可以用滑鼠左鍵點擊一下標籤，就能將群組網站收起來，讓你的 Chrome 分頁欄位變乾淨！

若你也另外在群組外新開分頁，也可以用滑鼠拖曳的方式，將網站拉近全組標籤中。

最後你就可以像小編這樣覺，把每個分頁群組都命名並用顏色來分類，這樣不管你以後在 Chrome 瀏覽器中開啟多少網站分頁，都可以透過「自動創建群組標籤」功能，讓自己更容易找到你需要的網站囉！覺得這項功能可以幫助到你的朋友，可以用以上的教學開啟試試看喔！

自動創建群組標籤：chrome://flags/



