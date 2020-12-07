一年一度的聖誕節即將到來，想知道如何用 Memoji 製作個人聖誕頭像嗎？今天小編就來教大家如何用 iPhone 手機中的 Memoji 做出個人聖誕頭像！每年在這充滿耶誕氣氛的 12 月裡，是否想對身邊或遠在他鄉的朋友傳送一份聖誕快樂簡訊呢？我們可以透過你的 Memoji 做出屬於你獨一無二的個人聖誕頭像貼圖，並寫下一些祝賀的話傳給對方，想知道聖誕頭像怎麼製作的朋友，就讓我們往下看吧！想知道更多 Memoji 應用方式嗎？可以參考這篇：教你如何用 Memoji 設為 iPhone 來電大頭貼

如何用 Memoji 製作聖誕頭像？

首先請開啟 iPhone 手機內的「訊息 」App，接著看你要新增訊息還是另外開啟一個聊天訊息，按下鍵盤上方的「Memoji 貼圖」> 點選「+」圖示。

接著你可以選擇要「新增 Memoji」或「編輯」來製作聖誕頭像貼圖。

在編輯 Memoji 介面中，你可以選擇膚色、髮型、眉毛、眼睛、頭部、鼻子、嘴巴、耳朵、毛髮、眼鏡以及頭飾來設計屬於你的聖誕頭像，最後在頭飾中，找到聖誕帽。

接著，在頭飾介面中滑到最上方，在調色盤中選擇紅色，這樣你的聖誕帽就出來囉！你也可以在下方調整帽子顏色的深淺度。

都調整好之後，你的專屬 Memoji 的聖誕頭像貼圖就完成了！之後你就可以在每年的聖誕節，在 LINE、FB、IG、Messenger 等通訊 App 內傳送貼圖給朋友囉！對用 Memoji 製作聖誕頭像貼圖有興趣的朋友，可以透過本篇的教學來製作喔！