Memoji 聖誕裝扮準備好了嗎？趕快來變裝慶祝耶誕吧！

一年一度的聖誕節即將到來，想知道如何用 Memoji 製作個人聖誕頭像嗎？今天小編就來教大家如何用 iPhone 手機中的 Memoji 做出個人聖誕頭像！每年在這充滿耶誕氣氛的 12 月裡，是否想對身邊或遠在他鄉的朋友傳送一份聖誕快樂簡訊呢？我們可以透過你的 Memoji 做出屬於你獨一無二的個人聖誕頭像貼圖，並寫下一些祝賀的話傳給對方，想知道聖誕頭像怎麼製作的朋友，就讓我們往下看吧！想知道更多 Memoji 應用方式嗎？可以參考這篇：教你如何用 Memoji 設為 iPhone 來電大頭貼

如何用 Memoji 製作聖誕頭像？

Memoji 聖誕裝扮準備好了嗎？趕快來變裝慶祝耶誕吧！

首先請開啟 iPhone 手機內的「訊息 」App，接著看你要新增訊息還是另外開啟一個聊天訊息，按下鍵盤上方的「Memoji 貼圖」> 點選「+」圖示。

Memoji 聖誕裝扮準備好了嗎？趕快來變裝慶祝耶誕吧！

接著你可以選擇要「新增 Memoji」或「編輯」來製作聖誕頭像貼圖。

Memoji 聖誕裝扮準備好了嗎？趕快來變裝慶祝耶誕吧！

在編輯 Memoji 介面中，你可以選擇膚色、髮型、眉毛、眼睛、頭部、鼻子、嘴巴、耳朵、毛髮、眼鏡以及頭飾來設計屬於你的聖誕頭像，最後在頭飾中，找到聖誕帽。

Memoji 聖誕裝扮準備好了嗎？趕快來變裝慶祝耶誕吧！

接著，在頭飾介面中滑到最上方，在調色盤中選擇紅色，這樣你的聖誕帽就出來囉！你也可以在下方調整帽子顏色的深淺度。

Memoji 聖誕裝扮準備好了嗎？趕快來變裝慶祝耶誕吧！

都調整好之後，你的專屬 Memoji 的聖誕頭像貼圖就完成了！之後你就可以在每年的聖誕節，在 LINE、FB、IG、Messenger 等通訊 App 內傳送貼圖給朋友囉！對用 Memoji 製作聖誕頭像貼圖有興趣的朋友，可以透過本篇的教學來製作喔！

Memoji 聖誕裝扮你準備好了嗎？趕快來變裝慶祝耶誕吧！ 相關文章

訪客留言

Memoji 聖誕裝扮你準備好了嗎？趕快來變裝慶祝耶誕吧！ 參考資料

艾佐義式餐坊 Azzo Kitchen 【中原店】 - 貼文 - 桃園市桃園區 - 菜單、價格、餐廳評論 | Facebook
艾佐義式餐坊 Azzo Kitchen 【中原店】， 桃園市桃園區。 2,015 個讚。熱門餐點排行 NO1 雞球香草檸檬燉飯 NO2 蛤蠣清炒義大利麵 NO3 焗烤魚排白醬燉飯 NO4 米蘭雙拼義大利麵
光淙金工藝術館 W&amp;W, 林口區粉寮路一段104號, Xinbei (2020)
光淙金工藝術館，全台唯一珠寶飾品產業文化館 曾獲 104年 國際亮點觀光工廠 101年 經濟部優良觀光工廠 100年 經濟部觀光工廠認證 光淙金工藝術館 全台唯一珠寶飾品產業文化館， 顛覆珠寶設計向來為金字塔 頂層服務的營運模式， 為普羅大眾提供簡約奢華的服務， 不 ...
她把微信emoji做成了甜点，简直就是吃货的福利 ... - 每日頭條
2016年12月6日 — 都给你都给你！高兴了吧~ ... ▽. 做出来的emoji小动物也是real逼真~. 这要是让小朋友看到了，. 分分钟被抢光啊~~~ ... ... 老虎、青蛙、猴子、&nbsp;...
【教學】微信自製貼圖：4個步驟教你輕鬆製作專屬你的表情包！ - 每日頭條
【教學】微信自製貼圖：4 個步驟教你輕鬆製作專屬你的表情包！2019-04-07 由 Mistre教你玩 發表于 ... 用戶可以通過Memoji功能製作自己專屬的動態表情，拿到新機後怎麼能不把玩一下這麼好玩的功能呢。創建你專屬的Memoji1 ... ...
如何將 iPhone Memoji 動畫存下來？把 Animoji 設為 IG、Facebook大頭貼！ - 蘋果仁 - iPhoneiOS好物推薦科技媒體
圖/文：工常張 Shawn 大家在用iPhone 傳訊息時，有收過一種 Q 版表情貼圖動畫嗎？那是 iPhone 的特別功能： Animoji ，用戶可以自訂角色外觀，製作個人貼圖，並錄製表情做成動畫寄給朋友，而且除了在蘋果內建的訊息 app，也能下載製作好的動畫、照片用在 Facebook ...
PicCollage 拼貼趣 - Facebook Basic
還在想是否報名【 PicCollage 拼貼趣x 線上徵才活動】嗎？ ... Waffle Day 是瑞典、丹麥、芬蘭這幾個北歐國家的傳統節日～ 那要怎麼道地的慶祝呢????… ... 各位墨鏡準備好了嗎????！2020第一波被閃瞎節日即將登場✨✨✨ ... 咻地一眨眼，萬聖節、感恩節、聖誕節悄悄從眼底下溜了過去，抬頭一看， ... 變裝比賽中PicCollagers…
比一比！Apple Store 禮品卡與App Store 卡三大不同- Saydigi ...
3 天前 — Apple Store 禮品卡可以用在任何一家Apple Store、Apple.com 或致電0800-020-021 購買Apple ... [iPhone] 用Memoji 製作出自己專屬聖誕貼圖!
辦公室裝修｜你的辦公室應開啟「聖誕模式」啦！ - 每日頭條
2018年12月17日 — 溫暖可愛的小裝飾本就很美的辦公室視野配上可愛的聖誕貼紙給繁華的 ... 公司全都扮上了聖誕裝. 聖誕節. 你的辦公室打開了正確的裝扮方式嗎 ... 一堆emoji表情臉 ... 剛過完了群魔亂舞的萬聖節，是時候該收收心準備聖誕節了O(∩_∩)O~， ... 聖誕樹、聖誕禮物盒秘笈：在前台放置聖誕樹、把同事準備好的禮物堆在&nbsp;...
部分舊iPhone 型號FaceTime 視訊通話可升級至1080P 畫質 ...
43 分鐘前 — [iPhone] 用Memoji 製作出自己專屬聖誕貼圖! Candice2020-12- ... 手機2020-12-03. 南一書局前進2020 臺灣教育科技展以在地教材厚植數位教學.
在 iPhone 或 iPad Pro 上使用 Memoji - Apple 支援
在 iOS 12 和以上版本以及 iPadOS 中，您可以製作符合自己個性與心情的 Memoji，然後在「訊息」和 FaceTime 中傳送。在相容的 iPhone 或 iPad Pro 上，您可以製作 Memoji 動畫，讓它使用您的聲音並模仿您的臉部表情。