怎麼製作卡通效果的大頭貼？最近小編發現了一款妹子專用的 App 卡通臉，提供 4 種卡通效果，只需要一個按鍵就可以製作漫畫風格大頭貼，不需要網路連線就可以運作，不過也正因為如此，App 大小有 200MB，每種卡通效果都需要在手機上跑一次演算法，不過好處是你的自拍照不會被上傳到奇怪的地方，可以排除被他人拿去惡意使用的可能性，如果你正在尋找卡通人像 App 的話，這款卡通臉能夠卡通化你的照片，而且真正完全免費、無廣告，輕鬆將照片一鍵變卡通。你也可以參考：SocialBook Photo Cartoonizer 讓照片變卡通風格，免費線上工具下載沒浮水印

目前這款卡通臉 App 只能在 App Store 下載，換句話說不支援 Android ~ 下載卡通臉之後，直接自拍一張就可以開始套用卡通效果啦。當然也能夠載入相簿中的照片來測試。

有照片點擊下方的 4 種效果，就可以一鍵產生卡通、漫畫風格大頭貼啦。

每一種效果都有獨立的一套演算法，而且直接在手機上作演算，因此不會消耗網路流量，照片也不會被上傳到其它地方作運算。

不過文章一開始有提到，這是一款「妹子」專用的 App，因此只能卡通化妹子的臉，若你是公的只能參考其它 App 囉。

完成製作卡通大頭貼之後，點擊右上方的分享鍵，就可以將卡通版的大頭貼儲存下來。

不過輸出後的照片，右下方會有個浮水印。不過整體使用下來感覺還不錯，因為 App 中沒有任何廣告出現，可以一鍵產生卡通 Q 版人像大頭貼，現在許多人不喜歡露自己的真臉出來，設定大頭貼之前將照片卡通化，或許是一個能夠保有隱私又能夠讓朋友辨識自己不錯的方法。

本篇文章的 Model 來自：Generated Photos 超過 10 萬張 AI 產生的大頭貼，免洗大頭貼讓你想換就換

下載：

卡通臉（App Store 下載）