如何在製作更吸眼球的圖片？今天要與大家分享的是這款 SocialBook Photo Cartoonizer 線上工具，它可以將現有的照片卡通化，完全免登入、免輸入任何資料，只要上傳照片就能夠製作吸引人的卡通風格圖片，不管你是要放在自己的臉書、PPT 簡報中，下載成品時沒有浮水印、原尺寸圖片下載，大家若有將照片卡通化的需求，建議可以嘗試看看這個免費線上工具，將一般的照片作一點簡單的變化，就能夠更吸引大眾喔。你也可以參考 : Picrew 漫畫風大頭貼產生器，製作與眾不同的人像卡通化大頭貼！

進入 SocialBook Photo Cartoonizer 後將圖片上傳，也可以輸入圖片網址。圖片上傳大小以不能超過 5MB 為主。

上傳圖片後輸入右方的驗證碼，SocialBook Photo Cartoonizer 就會進入把照片變成卡通效果的流程。

完成後就可以簡單看到對比圖啦，直接按下下載，卡通化的照片就會立即儲存到電腦囉。



給大家欣賞一下原始照片 vs 卡通化之後的照片。下面還有效果對比，大家慢慢欣賞囉：

將照片卡通化後的照片，與一般的照片風格的確不太一樣，在多媒體類型如此豐富的現在，讓大家注意力多個幾秒鐘就需要多一些變化～話不多說，大家趕快點擊下方連結，將自己的照片丟上去看看吧。

SocialBook Photo Cartoonizer：https://socialbook.io/cartoonize