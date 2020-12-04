喜歡用可愛卡通人像當頭像的朋友，常找不到自己想要的樣貌嗎？試試這款 Multiavatar 會隨機產生 120 億種造型的頭像產生器吧！ Multiavatar 是一款有著多種種族、多種文化、多種年齡層、多種世界觀以及各行各業的頭像產生器，網站內所有產生的頭像都可免費下載做使用，你也可在網站的字段中輸入任何內容來產生頭像，像生日、名字（中/英）想的到的都可以，Multiavatar 共有 120 億種造型頭像，用來當做社群頭像再適合不過了！想知道更多可愛頭像產生器嗎？可以參考這篇：Personas 免費卡通人像大頭貼產生器

進到 Multiavatar 網站後，你便能看到可愛的頭像，且網站每隔幾秒就會自動隨機產生一個新的頭像出來，絕對不會重複。

接著你可以在頭像下方字串中手動輸入任何內容，像生日、中/英文名字以及你想得到的詞句都會讓網站創造出不同的頭像，是不是超有趣的，搞不好輸入你的名字，會出現與你現在樣貌差不多的頭像喔！

你也可以在下方，點擊「隨機產生」按鈕，用手動的方式來挑選你要的頭像，跑出一個你覺得不錯的頭像時，便可按下「下載」按鈕，直接下載到電腦桌面上。跟大家說一下在 Multiavatar 網站下載的所有圖片大小都是 800 X 800（像素），且品質都很不錯的！

小編找到的這個具有日本風格的頭像是不是很可愛呢！喜歡用可愛頭像當大頭貼的朋友，趕緊將這款 Multiavatar 頭像產生器收下，讓你每一天都可換上不同的風格的頭像喔！

Multiavatar：https://multiavatar.com/

