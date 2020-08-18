在網頁、PPT 簡報要介紹團隊成員時，有沒有高質感大頭貼圖像可以使用？The Ultimate Avatar Library 是小編最近發現相當不錯的免費圖庫，收錄了豐富人像提供給大家免費使用，全部人像圖示通通無版權，不論你是要商業使用、個人使用通通沒有問題，這個圖庫特別能夠用在團隊成員介紹，照片收集不易的時候，來這個人像圖示上面挖寶，除了能夠更快速協助你完成團隊介紹頁之外，整體視覺風格也更加一致、協調，更不用任何的後製與調整，就可以快速取得設計感十足的頭像。更多大頭貼你可以參考 : Picrew 漫畫風大頭貼產生器，製作與眾不同的人像卡通化大頭貼

進入 The Ultimate Avatar Library 頁面後，就可以看到許多人像圖示縮圖，持續往下滑按下 Load More 可以瀏覽更多，而且風格非常多元，各式各樣的主題都有。

找到自己喜歡的風格按下圖片，就可以看到作者資訊、圖片描述、檔案大小等資訊，確定要下載時在右邊價格欄位輸入你願意斗內的金額，輸入 0 也沒有不行，確認後按下 Add to cart。

接著點擊 Checkout 繼續，如果輸入的是 0 元的話，請別擔心不會被收取任何費用，也不需要輸入任何信用卡資訊。

最後輸入 email 就可以獲得載點。

到 email 收信點擊 View content 即可。

最後按下「下載」就可以得到檔案囉。

下載的壓縮檔中，會同時提供 PNG 及 SVG 檔案，這樣就可以直接使用這些頭像囉，若想要進行微調的話，也可以編輯 SVG 來進行調整，各位製作團隊簡介時，下次不妨試試看這些頭像素材吧。

The Ultimate Avatar Library：https://limitlessdesigns.io/avatar-illustrations/