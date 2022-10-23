想要製作一個酷酷又可愛的個人頭像放在你的 FB、LINE 等社交平台上嗎？那就快到這個高水準的 Peeps 線上 3D 頭像生成器製作一個吧！Peeps 是一款免費線上 3D 頭像產生器，網站內可以選擇透過膚色、背景、五官、髮型、眉毛、衣服、項鍊、刺青組合搭配，滿意後，單擊下載按鈕便可獲得 1000x1000 有背景跟透明背景的 2 種 PNG 圖檔，有興趣的朋友趕緊收下吧！更多不錯的頭像產生器，可參考這篇：Hexatar 免費線上 PNG 頭像產生器！

Peeps 網站使用介紹

開啟 Peeps 網站後，便可看到一個可愛的 3D 預設頭像，頭像左邊可讓你選擇膚色，右邊則可以讓你調整背景顏色。

膚色跟背景顏色設定好後，便可以透過下方的五官、髮型、眉毛、衣服、項鍊、刺青來搭配成你喜歡的樣式。好玩的是，網站中的頭像可以透過滑鼠左鍵來左右轉動喔！

確定成品沒問題後，便可點擊右上角「Download」按鈕取得你的 3D 頭像。

不過下載之前，必須先註冊一下。

成功登入後，便可取得 1000x1000 有背景跟透明背景的 2 種 PNG 圖檔囉！若你發現你點擊「Download」沒反應的話，可點擊「click here」再次下載，對於想讓自己社群頭像更吸睛的朋友，趕緊點擊下方連結前往 Peeps 網站製作一個吧！

Peeps：https://peeps.ui8.net/