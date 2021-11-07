IFN 日本圖庫

喜歡日本圖庫簡約、有質感的 icon 圖示嗎？最近小編發現 IFN 免費日本圖庫，目前總共收藏 956 個 icon，雖然數量不是很多，但是每個都相當有日本味，全站的圖片都是黑白色調，圖片下載提供 PNG、SVG 及 EPS，使用規範上都能夠免費商業使用，喜愛日本風格的朋友，推薦可以把這個小而巧日式圖庫收藏起來，未來要用到就可以直接打開啦。需要更多日系風格圖片？ほらぱれっと 日本圖庫 裡收藏了不少日本 PNG 插圖，同樣免費可商業使用，一起收藏下來吧。

ICON 圖示免費下載

進入 IFN 圖庫首頁後，就可以看到 icon 圖示預覽圖啦，整個網站以黑白風格呈現，包含 icon 圖示本身也是。

IFN

點擊右上方圖示分類，可以看到各式分類，如果你正在找特定 icon，透過這個方式來檢索就相當適合。

ICON 圖示素材庫

找到分類後就可以看到該分類下的所有圖片啦（沒有次分類），目前 IFN 全站共有 956 個圖示，全部都像上圖所示是黑白風格。

IFN

找到想下載的影片後，就可以看到下載按鈕啦，格式有 PNG、SVG 及 EPS 可以下載。

免費圖片素材下載

下方也都有標示使用規範，幾乎全站圖片都能夠免費商業使用，且不需要標示來源。以下小編列出幾個常用圖示分類給大家參考：

免費圖示素材

下載：3C 免費可商用 icon 下載

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下載：生活用品免費可商用 icon 下載

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下載：機械工具免費可商用 icon 下載

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下載：交通工具免費可商用 icon 下載

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下載：建築物免費可商用 icon 下載

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