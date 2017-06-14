漂亮的佔位圖片產生器是網頁設計師必備的小幫手，艾倫推薦 Placemat 佔位圖片產生器，如何讓網頁呈現最好的完整性是很多網頁設計師追求的最高目標，網頁哪邊需留白、哪邊需要有圖片來填充，佔位圖產生器可依網頁需要的長度、寬度快速產生符合網頁尺寸的特定圖片、也可設定圖片中顯示的文字，就隨艾倫來看看這神奇的小工具。
Placemat 網址：https://placem.at/
▽ 一進入 Placemat 網頁就能看到各種尺寸圖片拼湊起來的正方形圖示，Placemat 的圖片來源是 Unsplash 線上免費圖庫，Unsplash 站上所有圖片都是無版權（CCO）可合法使用。
▽ 艾倫也是第一次接觸網頁佔位圖片產生器，從 Heres's how to use it 得知我們需記住三個產生人物、地方、事物圖片的網址連結：
https://placem.at/people
https://placem.at/places
https://placem.at/things
▽ 接下來艾倫就來示範幾個調整圖片的方式，將設定好的網址連結當作圖片連結使用。
調整長度，設定圖片w=500：https://placem.at/things?w=500
▽ 調整長度和寬度，設定圖片800x600：https://placem.at/people?w=800&h=600
▽ 圖片也可設定隨機呈現：https://placem.at/places?w=450&random=1
透過 random=1 的設定就可以讓每次呈現的圖片都不一樣。
▽ 也可以在圖片上設定文字來顯示：https://placem.at/things?w=640&h=480&txt=哇哇3C日誌&txtclr=00ff00
Placemat 站上還有疊加顏色、疊加混合模式..等網址教學設定，網頁設計師們可以學習看看，這樣一來就不用擔心網頁空白部份怎麼辦了。
Placemat 網址：https://placem.at/
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