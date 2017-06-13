LIFE OF VIDS 約有 250 部串場短片提供大家下載使用，每部影片約 30 秒左右，而且影片都是高畫質很適合影片編輯師下載來使用唷！影片有五種尺寸 480x270 ~1920x1080 的影片尺寸讓我們下載使用，艾倫搜尋時找到正在碳烤的雞腿排短片，口水都快流下來了。
LIFE OF VIDS 網站：http://www.lifeofvids.com/
▽ 站上提供搜尋功能，也能每部短片都看一下，影片種類很多，大家可以挖寶囉！
▽ 每部短片也能小圖預覽播放，想要下載時按下 vimeo 就能進入下載頁面。
▽ 無需註冊，按下 Download 就能選擇影片尺寸下載。
▽ 影片尺寸有 480x270、640x360、1280x720、1920x1080、1920x1080 這五種尺寸提供免費下載使用。
看完碳烤雞腿排的影片後艾倫肚子已餓了，看起來好好吃唷！
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