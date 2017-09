網站上需要嵌入影片的朋友快看過來!推薦 Coverr 線上免費影音素材庫 ,網站上除了免費下載影片放入簡報中或者當轉場影片外,另外還提供 HTML、CSS、JavaScript 等語法可直接嵌入影片到網站上,Coverr 還提供網站預覽嵌入影片後的效果,有需要的朋友快把 Coverr 加入書簽收藏囉!▽ 站上提供高解析影片,而且每週一早上就會更新 7 部新的小短片,記得每週一都可以來關注一下,不錯的影片可以先下載回自己的媒體庫收藏著。

▽ 站上的免費影片共有九大類,有 食物、心情、自然、高科技、藝術、人物、城市(街景)、動物、動畫...等分類,可直接從分類找轉場影片會比較迅速。▽ 當滑鼠移到影片上時,按下播放鍵,就會出現預覽的小視窗。▽ 預覽完畢後,確定這影片符合我們需求時按下 Download 就能直接免費下載,不用註冊帳號。▽ Coverr 還有一個很特別的功能,影片除了下載外,還提供 HTML、CSS、JavaScript..等語法,複製相對應的語法可以將影片直接嵌入到我們的網站中,下載時旁邊有個藍色的按鈕寫著 See it as a Coverr,按下後可以在 Coverr網站中預覽嵌入網站後的效果。不論是影片、簡報或是網站中需要小短片和轉場影片時,都可以來 Coverr 的九大分類中找找看唷!Coverr 線上免費影音素材: http://www.coverr.co/