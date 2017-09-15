Coverr 線上免費影音素材，週週更新 7 部影片轉場素材

2017-09-15 01:42:43 艾倫
Coverr 線上免費影音素材，週週更新 7 部影片轉場素材

網站上需要嵌入影片的朋友快看過來！推薦 Coverr 線上免費影音素材庫，網站上除了免費下載影片放入簡報中或者當轉場影片外，另外還提供 HTML、CSS、JavaScript 等語法可直接嵌入影片到網站上，Coverr 還提供網站預覽嵌入影片後的效果，有需要的朋友快把 Coverr 加入書簽收藏囉！

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▽ 站上提供高解析影片，而且每週一早上就會更新 7 部新的小短片，記得每週一都可以來關注一下，不錯的影片可以先下載回自己的媒體庫收藏著。
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▽ 站上的免費影片共有九大類，有 食物、心情、自然、高科技、藝術、人物、城市(街景)、動物、動畫...等分類，可直接從分類找轉場影片會比較迅速。

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▽ 當滑鼠移到影片上時，按下播放鍵，就會出現預覽的小視窗。

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▽ 預覽完畢後，確定這影片符合我們需求時按下 Download 就能直接免費下載，不用註冊帳號。

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▽ Coverr 還有一個很特別的功能，影片除了下載外，還提供 HTML、CSS、JavaScript..等語法，複製相對應的語法可以將影片直接嵌入到我們的網站中，下載時旁邊有個藍色的按鈕寫著 See it as a Coverr，按下後可以在 Coverr網站中預覽嵌入網站後的效果。

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不論是影片、簡報或是網站中需要小短片和轉場影片時，都可以來 Coverr 的九大分類中找找看唷！

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