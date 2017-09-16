三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明，想換機也沒那麼簡單

2017-09-16 21:00:29 哇哇
Galaxy Note 8 應該是近期很多人都想換的手機，尤其 Note 系列的愛用者，應該也等超級久了，而三星智慧館推出的舊機換新機最高可以折抵到 8000 元之多，像是 Note 5、S7 edge 的回收價 + 加碼金額最高都可以折抵 8000 元，S7（折抵 7200 元）、Note Edge（折抵 6000 元）、Note 4（折抵 5500 元）與 Note3（折抵 5000 元）都是可以折抵換機的型號，當然舊換新的標準在哪呢？趕快來看看吧！三星換機的標準相對 Apple 來說相對比較嚴苛，要換機的朋友可以先自我檢測看看。

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

舊換新檢測標準
  • 可正常開關機、螢幕可顯示 IMEI
  • 通話及 Wi-Fi 功能正常
  • 手機外觀零件完整 附原廠電池 觸控筆手機
  • 液晶螢幕顯示正常無破損 可觸控 可翻轉
  • 照相功能正常
  • NCC 審核標章(需有中文版)

檢測 1：手機可正常開關機、螢幕可顯示 IMEI
手機可正常開關機、螢幕可顯示 IMEI，請正常開機後，可於數字鍵盤頁 輸入*#06#

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

請實際檢測功能鍵：開機鍵、Home 鍵、音量鍵、返回鍵

檢測 2：手機通話、 WIFI連結功能正常

請確認通話：插入 SIM 卡→可撥接→聽話筒有聲→擴音無破音

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

不允收：無法正常通話；開啟WIFI功能→搜尋不到 WIFI

檢測 3-1：手機外觀零件完整 附原廠電池（如有觸控筆 須附回）

需要有 S Pen 觸控筆與原廠電池（無膨脹）

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

檢測 3-2：手機外觀零件完整

請確認觸控筆使用功能正常

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

不允收：遺漏觸控筆、S Pen 前端故障、觸控筆斷裂

檢測 3-3：手機外觀零件完整

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

不允收：背蓋破裂、充電蓋脫落、電池膨脹（平放可旋轉、背蓋無法密合）

檢測 3-4_：手機外觀零件完整

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

不允收：面板分離不密合、嚴重刮傷、邊框嚴重受損

檢測 4：手機照相功能正常

請實際檢測: 開啟相機→對著白紙或淺色背景拍照

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

不允收：鏡頭玻璃破損、無畫面、亮點、黑點、水漬（泡水紀錄） 、無法對焦

檢測 5：手機螢幕液晶須顯示正常

請確認 液晶螢幕須顯示正常無破損 可觸控

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明
三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

不允收：螢幕脫膠、顯示不正常（烙印、殘影）、黑塊 、水漬、撞痕、刮痕> 1CM

檢測 6：手機須有NCC審核標章（中文版）

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

請實際檢測 NCC 審核標章：有標章就表示一定是中文版，大陸版或國際版皆不允收

NOTE5 如無標章貼紙，可於手機背面確認【DUOS】台灣版本。

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

檢測 7：三星帳號/手機密碼須解除

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

三星帳號移除：至設定→帳號→三星帳號/GOOGLE帳號→點選帳號→刪除帳戶
回復原廠設定：至設定→備份與重置→重設為原廠設定

放寬檢測標準 1

此次 Galaxy Note8 專案，NOTE3、NOTE4 須附回原廠，背蓋【凡三星原廠販售皮套，皆可回收

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

放寬檢測標準 2

此次 Galaxy Note8 專案，NOTE3、NOTE4 須附回原廠觸控筆【凡三星原廠觸控筆，顏色不符皆可回收

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

不允收：觸控功能故障

放寬檢測標準 3

此次 Galaxy Note8 專案，【凡三星手機螢幕輕微部分，可回收】，輕微老化、烙印、殘影可回收；嚴重老化烙印、殘影不可回收

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

備註：茲因有時拍攝角度之誤差，將依美迅實機檢測為最終判定。

放寬檢測標準 4

此次 Galaxy Note8 專案，【NOTE3 邊框瑕疵，如邊裂痕、斷裂、缺角凹洞可回收】，輕度掉漆缺角可回收，嚴重撞擊受損不可回收

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

不允收：因自由落體，手機造成嚴重撞擊受損，不予回收。

放寬檢測標準 5

此次 Galaxy Note8 專案，【NOTE5 邊框瑕疵小於0.2CM，可回收】，輕微邊框磨損，可接受；邊框受損缺角凹洞，不能回收

三星智慧館 Galaxy Note8 舊換新檢測標準說明

不允收：因自由落體，手機造成嚴重撞擊受損，不予回收。

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