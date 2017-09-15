線上製作設計 LOGO 不求人，FreeLogoServices 超過千種款式可挑，先設計後付款購買！

2017-09-15 01:19:41 艾倫
線上製作設計 LOGO 不求人

深深覺得設計 LOGO 是件非常困難的事情，畢竟不是每個人都有這種天份啊！但也不是每個人都要求到很完美，線上 FreeLogoServices 可以讓你製作設計 LOGO 不求人，雖然說樣式沒有辦法達到一百分，不過有總比沒有好，在不想花錢請人設計的狀況下，自己 DIY 製作最方便囉！

FreeLogoServices 線上設計 Logo：https://www.freelogoservices.com/cn

▽ 網站設計 Logo的遊戲規則很簡單，你可以無限次數的在網站上設計你想要的 Logo，可設計多款後再挑選，需要下載使用時再付費，設計的過程完全免費。
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▽ Logo 設計方案的部份選擇公司的行業，像是寵物與動物、汽車與交通、美妝與時尚、兒童與教育、音樂與藝術、健康與安全、金融與保險、IT工程、法律與政治、銷售、旅行與住宿...等行業類別，Logo名稱可輸入主標題和副標題，艾倫主標題輸入 哇哇3C日誌，副標題 綠色工廠2.0。

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▽ 按下選擇設計方案後，就能一頁一頁慢慢挑選喜歡的 Logo 設計。

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▽ 挑選了喜歡的 Logo 後，可選擇編輯 Logo 將顏色、字體、字體大小..等依自己喜好來編輯修改。

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▽ 艾倫簡單的改了 Logo 的顏色，修改後只要按下保存Logo就可以了，保存後還想繼續編輯的話也是可以的，同樣沒有限制編輯的次數。

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▽ 第一次使用 FreeLogoServices 需保存 Logo 時，網站會請我們註冊個帳號，電話號碼和 QQ 號可空白不填寫。

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▽ 花了一些時間挑選，艾倫挑選了這三款 Logo 設計，FreeLogoServices 最多幫我們設計的 Logo 保留5天，五天內購買 Logo 就可將檔案下載回來，付款方式可刷卡。

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先設計後付款，還能無限次數反覆編輯 Logo 直到我們滿意，有喜歡的 Logo 記得五天內購買喔！不然保留記錄是會不見的。

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