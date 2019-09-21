Logo 象徵著品牌，有沒有免費的 Logo 產生器？一個剛開始的品牌，找設計師至少得花個幾萬塊，沒有預算製作 Logo 怎麼辦呢？今天要分享的這款「Namecheap Logo Maker」線上 Logo 產生器，只要輸入你的品牌名稱，就可以自動產生數款免費 Logo，輸出格式有 PNG、SVG 等格式，如果正在尋求經濟實惠的 Logo 製作方式，或許可以到 Namecheap 試試看！

Namecheap

△ 進入 Namecheap Logo Maker 首頁後，點擊下方「Create Your Logo」建立新的 Logo。

  免費LOGO產生器

△ 接著輸入「品牌名稱」及「品牌類別」， 「品牌名稱」的部分小編實測只支援英文名稱，輸入中文的話會出現亂碼。品牌類別也一樣需要輸入英文。

Namecheap

△ 接著會出現 6 次選擇的頁面，每次會出現三個 Logo，只要選擇自己喜歡的就可以，之後 Logo Maker 會依據我們選擇的 Logo 給出最適合的建議。

免費LOGO製作

△ 再來是品牌主要顏色，選擇與自己品牌同色調的即可。

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△ 最後可以輸入你的品牌標語，同樣也只能輸入英文，這個欄位為非必填欄位，如果沒有標語的話，直接點擊下方的 Continue 跳過就可以了。

Namecheap Logo Maker

△ 解決文字顏色之後，再來是圖示的部分，在這些流動的圖示中選擇 3 個圖示，如果覺得移動速度太慢的話，上方的搜尋欄位可以直接輸入關鍵字，找到符合品牌形象的圖示。

線上 Logo 產生器

△ 最後 Namecheap Logo Maker 會根據我們剛剛的選擇，自動推薦豐富的 Logo 樣式讓我們挑選，這邊挑選之後並不是就固定了，後面還能夠做細節上的更動，像是顏色、文字、圖示等，通通都可以再編輯與調整。

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△ 如果對顏色不滿意，Namecheap Logo Maker 提供整套的顏色調整樣板，直接點擊就可以一次更換背景、文字、圖示的顏色，當然你要自己調整也是沒有問題。

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△ 全部都調整完畢之後，按下下方的「Download」就可以下載 Logo 到電腦啦！

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△ 下載的檔案為壓縮檔，裡面包含 PNG、SVG 格式的圖片，Logo 整套各式大小尺寸通通都有，就像專業設計師一樣，如果你未來、現在有設計 Logo 的需求，趕快把這款線上 Logo 製作工具收藏下來～

傳送門：https://www.namecheap.com/logo-maker/

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