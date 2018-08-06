Word 如何建立特殊符號？使用插入圖案及群組功能

2018-08-06 13:56:00 麵爸
word中使用插入圖案及群組功能製作特殊符號

在word中有內建不少符號，但如果今天想做一個與眾不同的符號要怎麼做呢？用專業的繪圖軟體是一個方法，但不是每個人都會用，如果是簡易的符號，用word就可以完成，本篇將教你如何使用插入圖案及群組功能製作特殊的符號，文末也將提供範例，可以下載使用。


▽【工具列】插入【圖案】，範例中使用的是 ♡ 符號。
word中使用插入圖案及群組功能製作特殊符號

▽ 點選圖案後在空白處拖曳出大小，可以在【工具列】的【格式】中調整圖案的顏色、外框色及增加一些效果。

word中使用插入圖案及群組功能製作特殊符號

小提醒：拖曳時可按住Shift鍵，就會出現正圓形或是正方形之類等距的圖案

▽ 另外，也可以使用word內鍵的配色模式調整顏色。

word中使用插入圖案及群組功能製作特殊符號

▽ 複製三個相同的圖案。

word中使用插入圖案及群組功能製作特殊符號

▽ 將三個圖案分別向左、向右旋轉90度及垂直翻轉，再移動至合適的位置。

word中使用插入圖案及群組功能製作特殊符號

▽ 按住 shift 鍵後陸續點選四個圖案後，在圖案上按右鍵【群組】中【組成群組】。

word中使用插入圖案及群組功能製作特殊符號

▽ 群組後就會變成一個大圖案，將滑鼠移至角落就可以拖曳大小。

word中使用插入圖案及群組功能製作特殊符號

小提醒：按住Shift鍵，長寬比例就可以一致

▽ 完成後仍可以透過【工具列】中【格式】的【編輯圖案】去變更圖案的形狀。

word中使用插入圖案及群組功能製作特殊符號

▽ 範例將提供以下四種特殊的符號，可以自己多試試。

word中使用插入圖案及群組功能製作特殊符號

範例檔案：
Word 使用插入圖案及群組功能製作特殊符號範例.docx（MediaFire下載）
Word 使用插入圖案及群組功能製作特殊符號範例.docx（Rapidgator下載）
Word 使用插入圖案及群組功能製作特殊符號範例.docx（ZippyShare下載）
Word 使用插入圖案及群組功能製作特殊符號範例.docx（YunFile下載）
Word 使用插入圖案及群組功能製作特殊符號範例.docx（本站下載）
檔案大小：40 KB
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