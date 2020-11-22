你有製作文字 Logo 的需求嗎？最近小編發現 Free Typography Logo Maker 文字 Logo 產生器，如果你根本沒學過「圖片編輯工具」，想要從 0 開始製作自己的品牌文字 Logo，這個網站能夠滿足你的需求，只需要輸入品牌名稱（中英文皆可），並選擇字型後，就能夠在 30 秒內快速產生 2 種版本：亮色及深色兩種風格文字 Logo，且能夠一鍵下載 SVG 及 PNG 圖檔，完全免費、無須登入會員、無浮水印，有需要的朋友可以點擊下面連結去製作自己的第一個 Logo。如果你想設計的是「圖像式 Logo」，我滿推薦這款 hatchful 高品質 Logo 產生器。

進入 Free Typography Logo Maker 頁面後，左邊是工作區域，右邊是預覽區域，首先在 Text 空格內輸入自己的品牌名稱、Logo 名稱。

接著選擇「字型」，若你要輸入「中文」就必須選擇支援中文的字型（選日文字型有些漢字也相容），這些字型來源都從 Google Fonts 來，大家可以放心使用。

最後選擇文字 Logo 大小、文字顏色，就大功告成囉，預覽圖片下方有 SVG 及 PNG 按鈕可以下載，有需要的朋友直接點擊就能儲存到電腦，若你的 Logo 是要印刷出來的，建議選擇 SVG 格式能夠減少輸出後模糊的情形。

不到 30 秒的時間，人人都可以快速製作自己的文字 Logo，有需要的朋友趕快點擊下方連結，去製作自己專屬的文字 Logo，用這款工具又快又省時～

Free Typography Logo Maker：https://formito.com/tools/logo