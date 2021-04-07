你有跟上小米重新設計 Logo 的話題嗎？在 2021 小米春季發表會上，雷軍請日本設計大師原研哉重新設計小米 Logo，耗時 3 年的時間將「東方哲學」融入全新小米 Logo，新版 Logo 與舊版最明顯差異處在於「圓角設計」，網友依照以往設計師原研哉的設計費推算，這樣的設計至少花費近千萬台幣，有網友設計出「小米 Logo 產生器」，大家能夠自行上傳自己的 Logo、字樣，人人都能一秒產生富有「東方哲學」的 Logo。如果你還沒有現成的 Logo，可以用 Fontworks 推出的免費 8 款字型搭配小米 Logo 產生器使用。

進入小米 Logo 產生器首頁後，就可以看到小米品牌色橘色，以及這次新版 Logo 的「圓角設計」。

作者也貼心加入各大手機品牌的「東方哲學 Logo」版型，包含：HUAWEI、Apple、OPPO、VIVO、One Plus、Samsung、LG、Nokia、SONY、Motorola 等......，點擊後就可以一鍵產生 Logo。

除了上述幾個大品牌之外，如果你也想要替自己製作一個「東方哲學」Logo，也可以上傳 Logo 圖型、字型到 Logo 產生器中，上傳後也可以自己更換背景色。

最後點擊 Download 就可以儲存全新設計完成的 Logo PNG 檔囉，馬上為你現省 200 萬人民筆到設計費，如果最近有需要設計 Logo 的朋友，搭配字型也可以當成 Logo 產生器使用唷。

傳送門：小米 Logo 產生器