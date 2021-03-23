你有多久沒安裝新字體了？最近日本知名字體公司 Fontworks 於 Github 釋出 8 款開源字體，開放大家免費下載囉，此次特別與 Google Font 合作，推出 RocknRoll、DotGothic16、Rampart、Reggae、Stick、Klee 及 Train 八款 SIL 開源字型，大家可免費商業使用、改作，跟小編一樣很久沒看到新字體了嗎？這 8 款熱騰騰的新字型馬上收下吧。需要更多中文字體請參考：100font 字體打包下載，專門收藏免費可商用字體的網站

目前可以在 Github 中下載，不過要一款一款下載比較麻煩，文末小編幫大家打包好了，要下載可以一次下載，

1. Train



（圖片來源：Fontworks）

Train 是一種帶有外線和內線的 Gothic-Style 字體。它開放而充滿活力，其強烈的第一印象適合放在標題、LOGO 上。

下載：TrainOne-Regular.ttf ( Github 下載 )

2 ＆ 3. Klee



（圖片來源：Fontworks）

Klee 有兩種字重 Klee One SemiBold 及 Klee Regular，它是一種用鉛筆或鋼筆手寫的字體，具有優雅的外觀，與傳統的預設字體和制式字體有相當大的區別，適合用於內容處。

下載：

KleeOne-Regular.ttf ( Github 下載 )

KleeOne-SemiBold.ttf ( Github 下載 )

4. Stick



（圖片來源：Fontworks）

Stick 字如其名，用直線來設計字體，營造出可愛而俏皮的感覺。鄉村風格使 Stick 字體具有廣泛的用途，適合用於紙媒或數位內容。

下載：Stick-Regular.ttf ( Github 下載 )

5. Reggae

Reggae 是一種非常流行的顯示字體，經常在 Japanese boys' 雜誌和數位內容中使用。字體尖銳的末端散發出動感，使此字體非常適合表達節奏、動感、活力或用於強調時使用。

下載：RReggaeOne-Regular.ttf ( Github 下載 )

6. Rampart

Rampart 是一種獨特的輪廓陰影字體，以 3D 區塊製成，最適合用於增加衝擊力、顯示強度和穩定性情境使用。

下載：RampartOne-Regular.ttf ( Github 下載 )

7. DotGothic16

基本上這款就是點陣字型，應該有許多類似的字體，若你還沒有的話可以趁這個時候裝起來～

下載：DotGothic16-Regular.ttf ( Github 下載 )

8. RocknRoll

RocknRoll 類似 POP 字體，力度不同的筆觸增加了氣勢，而圓點則營造出生動活潑的感覺。

下載：RocknRollOne-Regular.ttf ( Github 下載 )

https://github.com/fontworks-fonts

打包下載：

FontsWorks.rar（GOOGLE下載）

FontsWorks.rar（1DRV下載）

FontsWorks.rar（MEDIAFIRE下載）

FontsWorks.rar（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：24.96 MN