一說到字體，最常看到人家在問：「這字型好好看，請問這字型是什麼名字？」，那是剛好有人可以問，如果自己在網路上看到好看的字體，還真的不知道我問誰啊！上次分享的字體識別網站 What Font Is 線上字型辨識只支援英文，今天要分享的「識字體網 hant likefont」更強大，除了支援繁體中文之外，還支援日語跟英文，辨識出來後還幫我們找到載點，一站式的服務真是超級強大，不推薦對不起大家啊！
識字體網 hant likefont：http://hant.likefont.com/
△ 進入網站後，第一件事情就是準備好自己想辨識的字體截圖，這邊要注意的是，截圖不可以太過花俏，不然會很難辨識，最好是黑白背景的最好辨識，截圖辨識度也最高！
△ 上傳之後，要手動輸入網站辨識出來的文字，輸入完畢後按下下方綠色的「開始辨識」就可以囉～
△ 辨識完之後下方就會有一整串的結果啦！注意如果是日文字體，上方有語言可以切換，這個辨識結果資訊還算滿完整的，竟然還有授權訊息，直接告訴你可不可以商用！若沒有找到正確字體，也可以從辨識結果中，找到比較相似的風格來使用！直接點最右邊的「下載」就可以下載來用囉～
△ 點進去後往下滑會再看到一個下載鈕，點進去後若沒有自動下載，可以對著連結點右鍵，選擇「在新分頁中開啟連結」，就會開始下載啦！不登入的前提下，一天可以下載一個，若要下載多組字體的話，可以用微信、QQ 登入！個人覺得超方便的啊，字體辨識＋載點的一站式服務，不大力推一個不行！最後除了線上以外，識字體也有提供 Windows 桌面版本可以下載，載點在下面提供給大家啦～
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識字體 Windows 免安裝版：
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