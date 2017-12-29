常常看到好看的字型，想下載又不知道該如何搜尋？What Font Is 以圖找字，可以讓大家精準找到字型名稱之外，下載連結也準備給你了，大大縮短了知道字型名稱之後，再去尋找載點的時間，如果沒有找到字型的話，What Font Is 會提供相似字型，搜尋還可以篩選免費字型、可商用字型等，但有一個小小小缺點，就是字只能辨識英文、數字，目前不支援中文，這點也不難理解，因為中文的筆畫太複雜啦，辨識難度實在是有點高！
What Font Is：https://www.whatfontis.com/
△ 這邊以這張圖片的字型，作為辨識範例，上傳完或貼上圖片網址後點擊 Continue。
△ 會要求你輸入可辨識的英文字母與數字，不需要輸入全部，大約 10 個就可以了。
△ 按下 Continue 之前，下方有篩選字型選項，依序是全部字型、免費字型或相似免費字型、免費可商用字型、可商用或類似字型。
△ 接著就會出現辨識結果囉，下載點擊右邊的綠色 Download 按鈕。
△ 再點擊下方紅色 DOWNLOAD 就直接下載到電腦囉
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