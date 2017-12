What Font Is:https://www.whatfontis.com/

常常看到好看的字型,想下載又不知道該如何搜尋? What Font Is 以圖找字 ,可以讓大家精準找到字型名稱之外,下載連結也準備給你了,大大縮短了知道字型名稱之後,再去尋找載點的時間,如果沒有找到字型的話,What Font Is 會提供相似字型,搜尋還可以篩選免費字型、可商用字型等,但有一個小小小缺點,就是字只能辨識英文、數字,目前不支援中文,這點也不難理解,因為中文的筆畫太複雜啦,辨識難度實在是有點高!

△ 要辨識的圖片可以點擊 Browse 上傳圖片,或者直接貼上圖片連結。△ 這邊以這張圖片的字型,作為辨識範例,上傳完或貼上圖片網址後點擊 Continue。△ 會要求你輸入可辨識的英文字母與數字,不需要輸入全部,大約 10 個就可以了。△ 按下 Continue 之前,下方有篩選字型選項,依序是全部字型、免費字型或相似免費字型、免費可商用字型、可商用或類似字型。△ 接著就會出現辨識結果囉,下載點擊右邊的綠色 Download 按鈕。△ 再點擊下方紅色 DOWNLOAD 就直接下載到電腦囉What Font Is: https://www.whatfontis.com/