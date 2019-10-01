Fontgraphy

你有想像過你的聲音是什麼風格的字型嗎？有一個來自日本的有趣網站「Fontgraphy」，只要進行 5 秒鐘的聲音截取，它會將你的聲音透過 AI 辨識，並從 1.1 萬個字型中，挑選出一個最符合你聲音特色的字體，結果會分析你的聲音屬於溫和、生動等其它 8 種特徵，大家趕快來測試看看，你的聲音具象化成字體後，是什麼樣子吧！你也可以參考：識字體網 hant likefont 尋找字體不求人，識別後還幫你找到載點！

Fontgraphy

△ 首先用手機進入 Fontgraphy 首頁，文章後面會附上連結，然後點擊「ENTER」>「CREATE」。

Fontgraphy

△ 接著會看到使用麥克風權限的請求，按下「允許」後點擊「MIC ON」進入下一步。

字體判斷

△ 再開始之前，讓我們先聽聽範例，按下 NEXT 聽一下待會錄音時的標準示範，是好聽的女聲日文，就聽一下吧 XD 我們在錄音時不必說日文沒關係，就正常說個一句話就可以了。

Fontgraphy

△ 聽完範例之後，按下「REC」開始錄音，倒數 3 秒後就可以開口說話囉，錄音時間約 5 秒左右，如果你不知道要說什麼，小編幫你想好了，對著手機說「我愛哇哇 3C 日誌」就可以啦 XD

AI 字體辨識

△ 錄音完畢之後就會進入分析的程序，不斷按下 NEXT 就可以啦。

字體辨識

△ 最後分析的結果會有兩種，第一種是字型，第二種是風格，把字型+風格合在一起，就是最上方的成品啦，小編總覺得我的字型長的好像可怕的噩夢啊！已有人的字體仙氣十足、有人的神祕感很種、有些人的很夢幻，究竟你屬於哪一種，趕快測試看看就知道！

傳送門：Fontgraphy（用手機開啟）

Fontgraphy 辨識你的聲音是哪一種字體，AI 從 1.1 萬個字型中挑選 相關文章

訪客留言

Fontgraphy 辨識你的聲音是哪一種字體，AI 從 1.1 萬個字型中挑選 參考資料

AI 學會人臉辨識，是走失兒童的救星，還是監控人民的利器？ | TechOrange
... 臉辨識技術的結合，成功的運用在人口協尋的領域上，找到了走失兒童，這也表示，目前 AI 技術與人臉辨識技術的發展已趨[...] ... 全球電商大趨勢下，你屬於哪一種 競爭類型？ 但他同時坦承，隔代、模糊等複雜場景由於原有數據質量較差，這方面 ... ...
YouTube
灌籃高手主題曲 - 好想大聲說喜歡你 - 鋼琴演奏 Ru&#39;s Piano - 播放時間：4:13 。Ru&#39;s Piano Ru味春捲 觀看次數：916,371次 1 個月前 2:52:59 播放下一部 立即播放 Jazz Music 카페에서 듣기 좋은 재즈 모음 카페음악 모음 - 播放時間：2:52:59 ...
2018世界盃足球賽的英文字型是哪一款？這裡可以下載！ | 綠色工廠
下載收藏只是剛剛好而已！上一屆世足我也有收藏：巴西世界盃足球賽的英文字型是哪一 ... SHARP AQUOS R3 用 AI 影片抓住你的心！上市價格 22990 元 1 天前 哇哇 Windows 10/8/7、Office 2007/2010/2013/2016 安裝光碟直接下載，Windows ...
首頁 - Mobile01
SHARP AQUOS R3試用 AI拍短片聰明有趣 但也有不主流的地方 ASUS ZenFone 6 / 三星Galaxy A80相機對決 相異的翻轉思維！ ... Garmin Approach G80高爾夫GPS訓練儀實測 你的練習場專屬導師 MEDISANA PowerRoll震動按摩滾筒實測 八段
fontgraphy | DeNA
「fontgraphy(フォントグラフィー)」は、人の声の特徴をAIが分析し、その分析結果によってフォントとイメージ画像を選定、さらに掛け合わせることでグラフィックを生成します。これは声からグラフィックを生成するクロスモーダルの試みで、これ ...
35 Best Fontgraphy images in 2016
Explore Dicky Pan&#39;s board &quot;Fontgraphy&quot; on Pinterest. ... hasegawa shinpei @shinpe_pp 2015年11月21日 川嶋すずさんの 恋と呼ぶには涙が足りない typography年鑑入選でした。
聯成電腦分享：想知道別人用什麼字體嗎？來這查！
但參考設計時，字體的使用是比較難立刻辨別出來的，更何況有些還是設計 ... 實務攻略班」是使用什麼字體，可別將整張圖片上傳，因為會無法辨識的。 ... 不過不影響到整體的操作，除非是你最後得到是沒有任何智能結果。 ... 另外一種狀況，當智能辨識完全沒結果時，可透過下方的「手動拼字」，將完整的字拼出來辨識。
【免費中文字型】造字工房 16 種中文字體永久免費下載 – 幹誌 flog} 藝術人文創意誌
通常有需要設計的地方便有傳達、溝通的需求，文字在這裡就成了輔助的角色，字體更是一種 ... 輸入辨識 碼後，信箱收信開通才完成訂閱 幹誌粉絲頁 熱門文章 25 個在《Fight Club》電影中你不知道的小秘密 ...
在Illustrator 中設定亞洲字元格式 - Adobe Help Center
跳到 設定亞洲OpenType 字體屬性 - 亞洲文字的OpenType 字體可能包含一些目前的PostScript 和TrueType 字體中沒有 ... 請確認已選取一種OpenType 字體。
Fontographer - Wikipedia
Fontographer (FOG) is a font editor for Windows and OS X; it is used to create digital fonts. It was originally developed by Altsys but is now owned by FontLab Ltd. RoboFog was a version of Fontographer 3.5 with an embedded Python interpreter, ...