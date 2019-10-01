你有想像過你的聲音是什麼風格的字型嗎？有一個來自日本的有趣網站「Fontgraphy」，只要進行 5 秒鐘的聲音截取，它會將你的聲音透過 AI 辨識，並從 1.1 萬個字型中，挑選出一個最符合你聲音特色的字體，結果會分析你的聲音屬於溫和、生動等其它 8 種特徵，大家趕快來測試看看，你的聲音具象化成字體後，是什麼樣子吧！你也可以參考：識字體網 hant likefont 尋找字體不求人，識別後還幫你找到載點！

△ 首先用手機進入 Fontgraphy 首頁，文章後面會附上連結，然後點擊「ENTER」>「CREATE」。

△ 接著會看到使用麥克風權限的請求，按下「允許」後點擊「MIC ON」進入下一步。

△ 再開始之前，讓我們先聽聽範例，按下 NEXT 聽一下待會錄音時的標準示範，是好聽的女聲日文，就聽一下吧 XD 我們在錄音時不必說日文沒關係，就正常說個一句話就可以了。

△ 聽完範例之後，按下「REC」開始錄音，倒數 3 秒後就可以開口說話囉，錄音時間約 5 秒左右，如果你不知道要說什麼，小編幫你想好了，對著手機說「我愛哇哇 3C 日誌」就可以啦 XD

△ 錄音完畢之後就會進入分析的程序，不斷按下 NEXT 就可以啦。

△ 最後分析的結果會有兩種，第一種是字型，第二種是風格，把字型+風格合在一起，就是最上方的成品啦，小編總覺得我的字型長的好像可怕的噩夢啊！已有人的字體仙氣十足、有人的神祕感很種、有些人的很夢幻，究竟你屬於哪一種，趕快測試看看就知道！

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