Vovsoft Collect URL

如何掃描網路上的所有連結？最近小編發現一款不錯的工具 Vovsoft Collect URL，它能夠像模擬搜尋引擎爬蟲一樣掃瞄出網域中所有連結，只須要輸入單個網域或仔網域即可輕鬆掃描，而且還可以設定要過濾要的圖片、CSS、EXE 等格式的連結，連線和響應超時值也都是可編輯的，甚至還能夠改變 HTTP 和 HTTPS 連線的代理參數，這款工具原價 19 美金，現在收下即可免費取得序號 (終身版)，各位有需要的趕快收下，可以省下自己爬網址的時間。

限時免費：https://vovsoft.com/giveaway/free-collect-url-2022/

開啟活動網站就可以得到序號，也太佛心了～～

Vovsoft Collect URL

首先到文章後方點擊連結下載 Vovsoft Collect URL，安裝之後打開，點擊 Enter Licende Key 貼上本次的限時免費活動序號，請大家自行開燈領取：9F73M-T19SG-ZDN5M

爬取網址

貼上序號後按下 OK 就可以啟用囉，這次序號是終身授權的。

自動掃描網站中的網址

看到上方畫面就表示序號啟用完成囉。

爬取連結

然後直接在上方欄位，輸入你要爬的網址之後，按下右邊 Start 就可以開始掃描網址囉。

網站連結掃描

掃描完畢後，可以匯出網址為 TXT 文字檔。

網站連結掃描

TXT 文字檔打開，可以看到網址已經依序排好啦！

Vovsoft Collect URL

除了建立完整的 URL 清單外，Vovsoft Collect URL 還可以建立過濾清單，比如說可以篩選掉 .jpg、.png、.exe 等結尾的後綴，或是篩選特定的內容等。連結小編放下方，有需要的朋友趕快下載起來啦。

https://vovsoft.com/software/collect-url/

免安裝版：
Collect URL 3.1.7z（GOOGLE下載）
Collect URL 3.1.7z（1DRV下載）
Collect URL 3.1.7z（MEDIAFIRE下載）
Collect URL 3.1.7z（RAPIDGATOR下載）
Collect URL 3.1.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.89 MB

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