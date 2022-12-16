限時免費 MiniTool MovieMaker 影片剪輯工具，初學者也能剪出大片的剪片軟體
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進入活動頁面之後輸入信箱與驗證碼，之後點選下方藍色按鈕送出。 之後去信箱收信，應該就能取得這次的活動序號囉！（注意～信件有可能在垃圾郵件） 安裝版可以到文末下載，開啟軟體之後點擊右上角的「鑰匙」圖示，並且貼上活動序號點選 Register 進行註冊。 看到上方畫面就表示啟用完成囉，這次的序號是 180 天的授權。 上圖是 MiniTool MovieMaker 的主介面，基本上區域的話分跟一般的影片剪輯軟體很像，左上是素材區、下方是時間軸、中間上方的地方是影片預覽。 MiniTool MovieMaker 有許多現成的影片模板，我們可以直接套用導出多個影片和圖片，快速製作專業級影片，簡化初學者、新手編輯影片的過程，因此我個人覺得它對初學者特別容易上手。 MiniTool MovieMaker 軟體內也有提供豐富的素材，而且這些素材會不斷推陳出新。操作也非常簡單，找到與影片編輯最接近的素材，並將它們放在時間軌上就能完成。 內建素材的部份不論是轉場、特效、文字通通都有，將滑鼠懸停在素材上方，右下角就會出現預覽效果，確定是符合自己心目中的效果後再點擊下載就可以把素材下載起來套用啦。 文字的部份也同樣有現成素材可以套用，上字卡、上字幕都適用。文字位置、顏色、大小、字體通通可以自己調整。 影片中常見有靜止的照片，可以透過 Motion 功能，來讓畫面動起來，像是上 Pan、下 Pan、右 Pan、左 Pan 移動的效果。讓畫面看起來更加生動。 需要圖片素材、GIF 素材的話，MiniTool MovieMaker 也都有內建，不需要再自己另外去外面找圖庫，能夠大大減少後製影片的時間。 最後 MiniTool MovieMaker 支援幾乎所有的影片/圖片格式，畫質的部份能夠輸出標準或 1920 x 1080 高畫質輸出影片，而且能夠輸出無浮水印影片，這部份免費的版本就能做到，當然能夠用專業版的還是更好的，連結小編放在下面，各位有剪影片需求的趁限免活動現在就收下吧！https://moviemaker.minitool.com/下載：
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