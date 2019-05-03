製作影片的技能越來越重要，不過並非人人都會專業技巧，因此工具的簡化更加重要，這次要與大家分享 LightMV 這一款線上影片製作工具，線上已經具備好多種影片模板範例，你只要簡單的上傳照片與修改文字，就可以很輕鬆的製作高質感的影片，相信很多人會喜愛這樣製作影片的方式，而且就算從手機也能輕鬆操作，根本是一款神工具啊！！！現在 LightMV 正在限時免費當中，可以使用線上任何模板，使用期限為一年，趕快把自己的帳號加入一下，馬上來享用這款方便的線上影片服務。

△ 從活動頁面中輸入自己的名字與信箱，之後點選 Get for Free。

△ 之後會跳出通知視窗，說 VIP 帳號已經啟用成功，請去信箱收信，若 30 分鐘內沒有收到信在與客服聯繫。

△ 要使用前在網站上登入帳號！這款工具是線上的唷～

△ 在線上可以看到預設有非常多種模板可以使用，免費使用的只有五款，不過我們已經取得了 VIP 帳號，代表所有的模板都可以被使用，這樣應該算是非常超值吧！影片分類有 Fashion、Wedding、Business、Family、Birthday、Holiday、Travel、Ceremoney、Graduation 與 General。

△ 點選影片會浮出一個預覽視窗，可以看到模板的影片效果，一旁還有影片時間長度，可以使用幾張圖片與幾段文字，每個模板有不同的配置，大家可以挑選適合自己的！

△ 接著就會進入編輯模式，編輯模式的介面算是清楚的，左側是影片的資訊，中間是編輯區域，主要有分為文字與圖片兩種，LightMV 是照片製作成影片的工具，然後附加上許多轉場效果，所以就算是靜態圖片也不會覺得單調，這點的確是頗有吸引力的。大家就依序開始點選編輯的內容，看是寫文字或是上傳圖片即可。

△ 文字的位置與樣式是固定的，大家只能編寫文字內容，以線上工具來說算是很方便了！若是能再調整字型、文字大小或是位置的話，可能會有點更加複雜，我是覺得簡單有簡單的好。

△ 需要上傳圖片時會有 Upload 的按鈕，左右都還有箭頭可以很方便的編輯下一個段落。

△ 照片基本功能有旋轉、裁切大小與濾鏡功能。

△ 所有內容都編輯完成之後，點選最下方的 Produce 開始製作影片。

△ 製作影片就需要稍微等待一段時間，畢竟影片轉檔是比較費時的過程，只是當製作完成時會有信件通知，不用一直首在視窗旁邊等待。

△ 完成後就可以線上直接看影片，具備下載功能，一旁也有分享連結可以快速地分享給朋友。

△ 我也替大家實測了手機使用 LightMV，沒想到也是非常的直覺與方便，深深覺得這個服務真是好，VIP 帳號得到的有划算唷！

https://lightmv.com/