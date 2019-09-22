toolwiz下載

相片如何快速製作成影片給大家回憶呢？今天要來跟大家分享一款 App 「ToolWiz」它能夠快速製作幻燈片，內建多種主題模板、搭配不同的動畫，輕鬆點選就可以有專業級的影片產生，還有許多豐富的配樂可以搭配，跟家人和朋友出去玩拍了一堆照片，用這款 APP 五分鐘之內就可以做出回憶滿滿的影片喔！支援 iOS 及 Android 兩個系統，大家趕快收下來吧～不要讓出去玩的回憶，塵封在相簿裡~你也可以參考：4K Slideshow Maker 輕鬆製作有移動效果的幻燈片影片

在開始之前，先來觀賞一段影片，看看大致上會有什麼樣的效果吧：

toolwiz

△ 這邊小編就用 Android 來做示範，檔案下載之後進行安裝並開啟使用，開啟之後會有一個功能頁面，其實這款 APP 除了製作幻燈片以外，還有許多強大的功能。

幻燈片App推薦

△ 關於照片的功能太多了，包含：修圖、製作照片、倒影效果、製作照片牆、上濾鏡、製作畫中畫、美顏、製作音樂相簿、加文字、拼貼照片、臉部貼圖、變臉等許多豐富的功能，不過今天我們只聚焦在幻燈片製作的功能，其他功能大家有興趣可以再去摸摸看，總之這是一款功能強大又超級豐富的一款照片 APP，不下載下來非常可惜～

相片幻燈片app

△ 要開始製作幻燈片，首先要把照片挑出，點選位置在 APP 第一個頁面右上角的 Slide Show，點擊之後就可以匯入 照片。

toolwiz

△ 匯入照片之後，下方有四個功能鍵，分別是增加更多照片、更換幻燈片主題模板、新增文字標題、更換背景音樂四大功能，首先我們來看主題模板的部分，有豐富的模板可以挑選，模板會影響到照片換場的效果、移動的方式、還有背景音樂等，簡單來說，如果你要製作完全不同風格的影片，直接在這邊切換模板就可以啦！

Android相片幻燈片app

△ 再來是編輯標題，點擊下方的Ｔ圖示，可以更改幻燈片標題，將原本的英文改掉，實測也支援繁體中文。

照片影片製作

△ 最後就是更換音樂的部分，背景音樂有內建相當豐富的歌曲能夠挑選，挑選完畢之後按下右上方的勾勾就可以套用囉。

相片播放App

△ 全部都設定完成之後，要儲存這部影片只要點擊右上方的 Save 按鈕就可以儲存到手機相簿裡面，當然如果你要分享到社群媒體，這個 APP 在儲存到手機相簿之後，下一步也可以讓你直接分享到社群媒體，包含常見的 Instagram、Facebook、Twitter、Whatsapp 等，都可以直接分享，若只是單純想存在相簿裡，直接關閉這個頁面就可以囉！

手機裡面一堆出遊照片，一張一張滑太懶，快速製作成幻燈片就對啦，就算不製做影片，還有許多關於照片編輯功能可以使用，是一款相當多元的 App，大家趕快下載起來不會吃虧～

下載：
ToolWiz APK 下載：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.btows.photo&hl=zh_TW
ToolWiz iOS 下載：https://itunes.apple.com/us/app/toolwiz-photos/id1002417201

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