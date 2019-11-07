愛奇藝我想大家都很熟，那天我把影片檔案拖曳到愛奇藝的 APP 來播放，他要我安裝一款愛奇藝萬能播放器，裝了之後才知道真的很萬能，有一種相見恨晚的感覺！以往使用愛奇藝最方便的地方是它會記錄你觀看到哪裡，下次開啟就可以繼續觀看，愛奇藝萬能播放器當然也具備這項功能，除此之外他還內建了很多實用功能，讓我用了這款播放器感到不可思議，就讓我們繼續看下去！

△ 首先它內建投影功能，可以透過網路投影到支援投影的設備等等，這功能很實在，從電腦播放影片直接到電視，我覺得超級超級方便的！

△ 影片播放介面如上圖，值得注意的右上方那一排，功能分別是縮小到 1/4、縮小到 1/2、置頂播放、精簡模式、影片截圖、製作動態 GIF 動畫、連續截圖、播放控制、畫面調整、音訊調整與字幕設定。

△ 精簡模式會省去播放去原本的外框，看起來更加簡潔。

△ 畫面的顏色、比例都可以方便的調整，影片轉向也是基本的功能，載入字幕的功能也是最基本的，也能調整字幕速度的快慢、字型、大小、顏色與邊框等等。

△ 播放功能會留下紀錄，若是下載檔案追劇的話，能替你紀錄最後觀看的檔案，也會記錄最後觀看檔案的時間點，讓你下次可以直接繼續收看，這功能很實在啊！

△ 當然有些影片是不想被記錄的，可以從影片播放器的右下角點選腳丫子，這個就是影片播放的無痕模式，不會被留下紀錄！！！這個頗有梗的～

△ 內建還有影片轉檔功能！！！這個播放器也太超過了，除了影片轉換格式之外，也支援提取影片的聲音成為 MP3 檔案，更支援 H.265 的影片編碼壓縮，壓縮影片大小非常有效率，我測試一個影片檔案，壓縮效率到達了 90%，80 多 MB 的檔案大小，壓縮後有 7MB！

△ 影片轉檔比較吃性能，建議有好的顯示卡轉檔效率會比較高，不然等轉檔還頗花時間的。

△ 上圖不是影片播放囉！上圖是內建的圖片瀏覽器，所以除了影片音樂之外，圖片瀏覽也是可以，而且還具備幻燈片播放功能，還有螢幕截圖功能，還可以將多張圖片製作成 MV。

△ 影片內容可以很方便的製作成 GIF 動畫，這功能通常都要專用工具，現在只是內建功能就完成，實在相當相當的猛！

△ 隨手來一小段！不過 GIF 的代價就是檔案會比較大～

△ 影片縮圖功能具備了！可以設定要有幾個預覽窗格畫面，其實很多播放器都有這功能，這款強調「萬能」的當然也不能跌股。

△ 軟體介面具備多種風格可以套用，也可以自訂圖片，我真的只能說大陸軟體雖然很多人不愛，但是真的很牛！

△ 這個介面好 ZenFone 啊！

△ 打造獨一無二的風格介面一點也不難！

△ 喜歡簡單的素色風格也可以！女生也可以使用粉色的色彩，也非常的好看唷！

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