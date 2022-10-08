如何讓 iPhone 中的截圖與錄製影片看起來更專業？交給這款 PopFrame 美化工具就對啦！PopFrame 是一款可將 iPhone 手機裡截圖、影片美化的 App，使用上相當簡單，只要將你要美化的影片或截圖上傳後，該 App 就會自動幫你套用漂亮的漸層背景、iPhone 14 Pro 外殼及陰影效果，輕鬆讓你的截圖、影片變的更有質感看起來更專業，有需要的朋友趕緊收下吧！你也可以參考這篇：Magic Mockups 將圖片套上手機外殼 / 電腦外殼，可免費商業使用！

PopFrame App 使用介紹

首先，安裝好並開啟 PopFrame App 後，便可直接點選「+」圖示上傳你要的美化的截圖與影片，下方還有 4 種設計模版可做選擇，上傳成功後，我們可以透過下方 4 種編輯工具做微調。





編輯工具從左到右分別是漸層背景、外觀比例、陰影效果、外殼顏色，背景與外殼顏色款式十來種，可讓你輕鬆幫截圖與影片，調整成自己喜歡的樣式

調整完畢確定沒問題後，便可點擊右上角的「分享」圖示，選擇「Save Image」便能超有質感的成品儲存到手機相簿中囉！

另外，影片的部份則有無水印及附水印兩種選項，想要無水印的話會有 10 點免費點數讓你使用，每次會扣 3 點，扣完就必須付費購買更多點數。對於想讓 iPhone 中的截圖、影片看起來更專業的朋友，趕緊將這款 PopFrame App 下載起來使用吧！

PopFrame App：Apple Store