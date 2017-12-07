ZenFotomatic 日本去背神器，簡單又粗暴的去背服務

2017-12-07 03:42:22 9M87
ZenFotomaitc 線上去背 照片去背

ZenFotomatic 是一款來自日本的線上去背神器，3 個步驟完成去背（上傳、去背、下載），主打簡化工作流程，讓大家省下工作時間與朋友相處， ZenFotomatic 提供 10 個免費去背的額度讓大家試用，如果覺得去背效果可以接受的話就需要付費使用了。

ZenFotomatic 免費線上去背：http://www.zenfotomatic.com/

△ ZenFotomatic 官方影片
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△ 進入網站登入後，點選左上角 Upload 上傳照片。

去背 照片 白色背景 去背工具

△ 比較適合的背景為白色背景，如果有雜色背景或光線不足去背效果會不佳。

白色背景 耳機 黃色背景 女人 黑色背景 貓咪 黑色背景 黃花

△ 這邊上傳了四張作為測試，分別有純白背景，其他非白色背景，還有難度較高貓咪毛毛的邊緣。

ZenFotomatic 日本去背 10張免費

△ 上傳完成後按下 Process 開始自動去背，去背完成後點擊 Download 就能下載囉（免費額度只有 10 張）。

ZenFotomaitc 白色照片 去背效果

△ 來看看去背的功力如何，純白背景的效果非常好！

ZenFotomaitc 黑色照片 去背

△ 黑色背景的話就不太妙，邊框處還有一些黑框，這就是為什麼會需要純白背景的照片。

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△ 黃色背景的話，去背完邊緣還會有些微的淡黃色，效果也不佳。

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△ 這張難度最高的照片，仔細看邊緣處理得還不錯，細微的毛邊都保留下來了，如果原圖是白色背景的話，效果應該會很棒！

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