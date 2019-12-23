Luminar 2018 繪圖軟體限時免費

哪一款繪圖軟體是最好的？Photoshop 一直都是很多人的首選，Lightroom 也是很多人的選擇，甚至 Photoshop + Lightroom 同時使用的人也很多，不過同時要使用兩款工具還是稍嫌麻煩，這次與家推薦的就是 Luminar 這款圖片編輯軟體，有人說是它可以是 Photoshop + Lightroom 的組合技，能把想要使用的功能在同一個軟體上完成，他也內建了更多智能的選項，譬如說天空顏色的演算、人像的優化等等，對一般用戶來說更有方便的濾鏡選擇，而且 Luminar 也內建了繁體中文語系，讓大家可以更快速的上手！限時免費的 Luminar 2018 雖然不是最新版本，但是絕對足夠大家好好體驗這款專業的圖片編輯器唷！

限時免費：https://skylum.com/l/cobi

Luminar 2018 繪圖軟體限時免費

△ 進入活動面之後輸入自己的名稱與信箱，下方的選項也勾選起來，最後點選下方的綠色按鈕。

Luminar 2018 繪圖軟體限時免費

△ 之後就可以到信箱內去收信，理論上馬上就會收到軟體下載以及這次 Luminar 2018 的活動序號。

Luminar 2018 繪圖軟體限時免費

△ 軟體安裝步驟就不多說了！Windows 與 Mac 版本都可以到文末直接下載安裝檔案。

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△ 軟體開啟會跳出正在試用的視窗，這時候請點選畫面中的啟動。

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△ 填入自己的電子信箱與剛剛索取的序號，之後點選啟動應該就可以啟用囉！

Luminar 2018 繪圖軟體限時免費

基本的使用影片教學可以參考：

Luminar 2018 繪圖軟體限時免費

Luminar 使用細節上我可能就不多說了！畢竟這個不是我的專業，有興趣的人可以自己摸索看看！站長目前是長期使用 PhotoScape X 也覺得非常好用唷！

https://skylum.com/hant/luminar

Windows 安裝版：
Luminar_2018_Setup.exe（SKYLUM下載）
檔案大小：383 MB

Mac 版本：
Luminar_2018.dmg（SKYLUM下載）
檔案大小：477 MB

限時免費 Luminar 2018 能取代 Lightroom 與 Photoshop 的專業繪圖軟體（Windows、Mac） 相關文章

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