說到繪畫軟體你會想到什麼？今天要來分享一款世界最強的筆刷軟體 TwistedBrush Pro Studio，專注於更自然的數位創作，擁有超過 9000 種筆刷及 250 個筆刷集，如果這麼大量的筆刷還是不夠用，我們還可以自己建立客製化筆刷，透過各種內建的筆刷效果：水彩、光滑、演算法、歷史筆刷及濾鏡等效果，來製作獨一無二的個人筆刷。這套強大的軟體要價近 100 美金，現在限時免費下載！

TwistedBrush Pro Studio 重點特色快速看：



△ 點擊上方活動頁面 Download 可以下載安裝檔案內含序號，如果時間不夠充裕的話，文末幫大家直接準備好載點囉，下載 TwistedBrush Pro Studio 並安裝後，開啟並點擊「Enter Key」，來輸入本次限時免費序號！（安裝完成後，點擊開啟時，會跳出 Windows 安裝元件提示，按下安裝並等待幾秒後，就可以順利開啟軟體）輸入完畢後，就可以開始使用 TwistedBrush Pro Studio 這套強大的軟體啦！

工具簡易

△ TwistedBrush Pro Studio 最上方有一排工具列，是大部分繪圖工具長見的工具，包含筆刷、滴管工具、選取工具、套所工具、拖移工具、線條工具、曲線工具、矩形工具、圓形工具、油漆桶、漸層工具、遮罩工具、塗抹工具等。

照片快速調整

△ 透過內建 Filter (濾鏡) > Brightness and Contrast (明亮與對比) > Contrast Soft Light (對比柔光)，可以一鍵快速調整照片的對比度及明暗度。

海量筆刷庫

△ TwistedBrush Pro Studio 擁有超過 9000 種以上的筆刷、250 種以上的筆刷集，此次限時免費完整解鎖全部開放，筆刷種類也相當豐富，從各種效果、各種物件、繪畫風格等，通通應有盡有，可以在這邊找到，如果找不到的話，還可以創造自己的筆刷！

一鍵風格化照片

△ 覺得利用筆刷創作太耗時間嗎？利用 TwistedBrush Pro Studio 內建的功能可以一鍵讓照片變身風格化照片，從最上方的 Solutions > Special Effects > Artistic 這邊就可以找到所有預設好的風格化模板，直接點擊就能套用在照片上！ 上圖是照片套用了卡通風格的模板，是不是很有感覺呢~

△ 接著是繪圖風格模板，每一種預設模板都有各種不同的感覺！

筆刷編輯器

△ 剛剛提到 TwistedBrush Pro Studio 的強項是筆刷，上圖是其中一種筆刷，就連完全沒有藝術天份的我，也可以快速隨手刷出有模有樣的植物作品阿，全部都是憑著挑選不同的筆刷就能刷出來喔！如果對預設的筆刷不滿意，全部都的參數都可以自己調整，包含：筆刷透明度、形狀、大小、顏色、圖樣、材質等細節！

支援圖層編輯

△ 點擊左下方的 Panel Toggles 可以叫出各種工具列，這邊以叫出圖層編輯器來示範，圖層編輯可以允許我們編輯不同圖層的元素，而不影響其它物件，我想有使用過 Photoshop 或 AI 的人，應該都可以知道圖層的方便之處，而 TwistedBrush Pro Studio 也有支援！

此外，圖層也支援圖層透明度調整、圖層混和功能，所以在圖層編輯方面，TwistedBrush Pro Studio 也給予了很強大的創作支援，基本上圖層該有的功能，它都沒有少！

強大遮罩功能

△ 除了圖層外，TwistedBrush Pro Studio 也支援遮罩功能，支援矩形選取、任意選取、套所選取及魔術選取，左邊下方的 Quick Command 是操作捷徑，可以快速對選取的遮罩做編輯！

剪貼簿記錄功能

△ 對於重複的素材，使用 Clips 功能，可以貼上好幾個動作前的素材，可以在畫面左方看到大大的剪貼簿，可以再這邊看到複製過的素材，要貼上重複素材時，直接點選就可以使用啦！這樣可以大大增加創作的效率，不用再回頭重新找素材！

描圖功能

△ 從上方 Page > Tracing Paper 可以開啟描圖功能，可以看到另一個分頁的透明圖示，並利用此功能進行描圖創作。

圖片仿製

△ 圖片仿製功能，可以讓我們在繪畫時，將一張照片的內容，推到另一張照片中進行混和，當兩張照片的畫面重新組成，又是另一個不同風格的作品！

以上就是 TwistedBrush Pro Studio 功能簡單的說明，當然 TwistedBrush Pro Studio 的功能相當豐富，不止這些，大家可以趁著限時免費下載下來體驗看看，這款原價 100 美金的軟體強大之處，我個人體驗下來，覺得 TwistedBrush Pro Studio 絕對是筆刷界的 Photoshop 與 AI！

http://www.pixarra.com/pro_studio.html

安裝版：

TwistedBrushProStudio2306.zip（MEDIAFIRE下載）

TwistedBrushProStudio2306.zip（GOOGLE下載）

TwistedBrushProStudio2306.zip（1DRV下載）

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TwistedBrushProStudio2306.zip（本站下載）

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免安裝版：

TwistedBrush Pro Studio 23.06.7z（MEDIAFIRE下載）

TwistedBrush Pro Studio 23.06.7z（GOOGLE下載）

TwistedBrush Pro Studio 23.06.7z（1DRV下載）

TwistedBrush Pro Studio 23.06.7z（NOFILE下載）

TwistedBrush Pro Studio 23.06.7z（本站下載）

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