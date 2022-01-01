需要一次下載網頁中的所有圖片？小編今天要教你如何不用一張一張下載，最近我發現 Extract.pics 一鍵下載所有網頁照片工具，介面相當簡約、美觀，能夠讓我們從任何網站提取、查看和下載圖片，提取圖片後甚至還可以依照圖片大小、寬度、高度、名稱、大小及文件格式來排序圖片。還能夠縮放圖片來檢查淺色或深色背景下的圖片，也能夠下載單一的圖片並複製圖片的網址，當然一鍵下載多張圖片為一個 ZIP 檔也是沒問題的。習慣用 Chrome 擴充程式的話，Image Downloader 也是一個鍵抓取所有網路圖片相當熱門的工具。

進入 Extract.pics 之後，貼上你需要下載圖片的網址，按下 EXTRACT 開始提取。

接著 Extract.pics 就會開始檢測網址中的所有圖片，網站上非圖片的工具都會被刪除，然後對剩餘的圖片進行分析並顯示有用的資訊，像是類型、大小等。

如果想一次下載多張圖片，透過點擊圖片來選擇，然後點綠色按鈕「Download Selsected」就可以下載啦。當然也可以全選，一鍵就可以下載所有圖片，算是一款相當好用又免費的工具，而且完全不需要登入、註冊，連結放在下方，提供給有需要的朋友參考啦。

傳送門：Extract.pics