Image Extractor 免費線上網頁圖片下載工具，免安裝免註冊網址貼上就搞定！

每次想將網頁中的圖片下載到電腦裡時，是否都會點選滑鼠右鍵或是透過類似 Image Downloader 的 Chrome 外掛來下載呢？今天介紹的這款 Image Extractor 免費線上網頁圖片下載工具，完全不需要下載任何套件，只要將網址貼上就能快速搞定，且又免安裝免註冊，像有些不能用滑鼠右鍵另存圖片的網頁，將網址貼到 Image Extractor 網站上就能下載，看你要一次選取多張圖片或全選都可以！更多網頁圖片下載工具，可參考這篇：Imageye 網頁圖片下載外掛！

Image Extractor 使用介紹

Image Extractor 免費線上網頁圖片下載工具，免安裝免註冊網址貼上就搞定！

進到 Image Extractor 網站後，便可將你要下載的網頁網址貼上並按下「EXTRACT」。

Image Extractor 免費線上網頁圖片下載工具，免安裝免註冊網址貼上就搞定！

接著下方就會顯示該網頁上的所有圖片、icon 圖示、背景圖片。

Image Extractor 免費線上網頁圖片下載工具，免安裝免註冊網址貼上就搞定！

接著直接選取你想下載圖片或點選上方的「Select all」全選，想取消全選點擊「Deselect all」即可，選好你要的圖片後，便可點擊右上角的「Download selected」將圖片下載到你電腦中。

Image Extractor 免費線上網頁圖片下載工具，免安裝免註冊網址貼上就搞定！

Image Extractor 下載的圖片檔會是一個 Zip 壓縮檔，解壓縮後打開裡面就是你選擇的圖片囉！若你嫌麻煩不想額外安裝 Chrome 外掛的朋友，這個 Image Extractor 網頁圖片下載工具會是個不錯的選擇喔！

Image Extractor：https://extract.pics/

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