每次想將網頁中的圖片下載到電腦裡時，是否都會點選滑鼠右鍵或是透過類似 Image Downloader 的 Chrome 外掛來下載呢？今天介紹的這款 Image Extractor 免費線上網頁圖片下載工具，完全不需要下載任何套件，只要將網址貼上就能快速搞定，且又免安裝免註冊，像有些不能用滑鼠右鍵另存圖片的網頁，將網址貼到 Image Extractor 網站上就能下載，看你要一次選取多張圖片或全選都可以！更多網頁圖片下載工具，可參考這篇：Imageye 網頁圖片下載外掛！

Image Extractor 使用介紹

進到 Image Extractor 網站後，便可將你要下載的網頁網址貼上並按下「EXTRACT」。

接著下方就會顯示該網頁上的所有圖片、icon 圖示、背景圖片。

接著直接選取你想下載圖片或點選上方的「Select all」全選，想取消全選點擊「Deselect all」即可，選好你要的圖片後，便可點擊右上角的「Download selected」將圖片下載到你電腦中。

Image Extractor 下載的圖片檔會是一個 Zip 壓縮檔，解壓縮後打開裡面就是你選擇的圖片囉！若你嫌麻煩不想額外安裝 Chrome 外掛的朋友，這個 Image Extractor 網頁圖片下載工具會是個不錯的選擇喔！

Image Extractor：https://extract.pics/