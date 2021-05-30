下載網頁圖篇該如何做？有時候一個網頁有好多張好多張圖片要下載，到底該如何批次下載呢？這是跟大家分享 Picture Downloader 這款網頁圖片批次下載工具，除了可以針對單一網頁下載所有圖片之外，也可以針對 Google 搜尋特定文字之後下載，而且還會像爬蟲那樣往各個連結掃下去，這樣的工具只能說有備無患，大家可以收藏在電腦裡，總有需要用到的一天啊！到文末下載準備好的免安裝檔，這次的活動序號也替大家一起打包好囉！

△ 開啟軟體點選 Enter License Key。

△ 貼上剛剛所取得的序號後 OK，應該就可以順利啟動軟體囉！

△ 第一種功能為 Download by Query 支援 Google、Bing、DuckDuckGo、Yandex、Ask 與 Aol 的網路搜尋，會針對搜尋後的結果開始下載各種圖片。

△ 第一種功能為 Download by URL 可以針對指定網頁進行下載，但是實際上他會像是爬蟲一樣往每一個網頁繼續走下去，接著會列出所有下載的圖片開始下載唷！

https://vovsoft.com/software/picture-downloader/

免安裝版：

Vovsoft Picture Downloader 2.3.7z（GOOGLE下載）

Vovsoft Picture Downloader 2.3.7z（1DRV下載）

Vovsoft Picture Downloader 2.3.7z（MEDIAFIRE下載）

Vovsoft Picture Downloader 2.3.7z（RAPIDGATOR下載）

Vovsoft Picture Downloader 2.3.7z（MEGA下載）

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