你工作、生活中常常下載不同來源的文件或檔案嗎？最近小編發現 VovSoft Batch URL Downloader 批量下載器，雖然不是免費軟體，不過目前正在限時免費當中，原價 19.95 美金，折合台幣約 600 元～現在能夠 0 元取得「終身版序號」，這款下載器支援多個不同來源的 URL 檔案下載，這是目前介面最簡潔、好操作的批量下載器，有需求的朋友，機會難得建議立馬收下終身版序號囉。如果你需要一次下載網頁上的所有圖片，這款 Imageye 瀏覽器外掛我滿常用的，推薦給各位。

首先請到文末下載 VovSoft Batch URL Downloader，然後進行安裝，安裝完之後點擊 Finish 完成。開啟後就會看到要輸入序號的視窗，按下 Enter License Key 繼續購買。

然後將此次的「終身版序號」貼上，並按下 OK 完成啟用序號就可以囉。這次的序號是Y63T7-3BHU2-HN4AD看到上面提示就代表序號已經啟用完成囉。

直接把要檔案載點貼到軟體中的空白處就可以了，要貼幾個就幾個，通通可以一次下載。當然你也可以按下 URL Grabber 貼上某網址，它就會自動蒐集該網域中所有能夠下載的 URL 清單。

下載後就可以在預設儲存位置看到文件啦，序號將於 2021/4/11 日到期，請大家盡快在截止前啟用，若你發現序號無法啟用，就代表限時免費活動已經束囉。下方是載點，請大家自行下載服用囉。

https://vovsoft.com/software/batch-url-downloader/

免安裝版：

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