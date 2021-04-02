Batch URL Downloader 網路連結批次下載

你工作、生活中常常下載不同來源的文件或檔案嗎？最近小編發現 VovSoft Batch URL Downloader 批量下載器，雖然不是免費軟體，不過目前正在限時免費當中，原價 19.95 美金，折合台幣約 600 元～現在能夠 0 元取得「終身版序號」，這款下載器支援多個不同來源的 URL 檔案下載，這是目前介面最簡潔、好操作的批量下載器，有需求的朋友，機會難得建議立馬收下終身版序號囉。如果你需要一次下載網頁上的所有圖片，這款 Imageye 瀏覽器外掛我滿常用的，推薦給各位。

檔案批次下載

首先請到文末下載 VovSoft Batch URL Downloader，然後進行安裝，安裝完之後點擊 Finish 完成。開啟後就會看到要輸入序號的視窗，按下 Enter License Key 繼續購買。

下載管理器

然後將此次的「終身版序號」貼上，並按下 OK 完成啟用序號就可以囉。這次的序號是Y63T7-3BHU2-HN4AD看到上面提示就代表序號已經啟用完成囉。

下載網頁所有檔案

直接把要檔案載點貼到軟體中的空白處就可以了，要貼幾個就幾個，通通可以一次下載。當然你也可以按下 URL Grabber 貼上某網址，它就會自動蒐集該網域中所有能夠下載的 URL 清單。

大量下載工具

下載後就可以在預設儲存位置看到文件啦，序號將於 2021/4/11 日到期，請大家盡快在截止前啟用，若你發現序號無法啟用，就代表限時免費活動已經束囉。下方是載點，請大家自行下載服用囉。

https://vovsoft.com/software/batch-url-downloader/

免安裝版：
Batch URL Downloader 3.2.7z（GOOGLE下載）
Batch URL Downloader 3.2.7z（1DRV下載）
Batch URL Downloader 3.2.7z（MEDIAFIRE下載）
Batch URL Downloader 3.2.7z（RAPIDGATOR下載）
Batch URL Downloader 3.2.7z（MEGA下載）
檔案大小：1.85 MB

限時免費 VovSoft Batch URL Downloader 批量萬用下載管理器，終身序號立即取得 相關文章

訪客留言

限時免費 VovSoft Batch URL Downloader 批量萬用下載管理器，終身序號立即取得 參考資料

如何複製多個檔案資料夾到不同的資料夾？Copy Files Into ...
2021年3月22日 — 限時免費Copy Files Into Multiple Folders 5.0 一次複製檔案到多個資料夾,如何 ... 一個檔案需要複製到很多不同的資料夾，如果沒有工具的話，需要一個 ... 限時免費：https://vovsoft.com/giveaway/free-copy-files-into-multiple-folders-2021/ ... 進入活動頁面就可以看到檔案下載與這次的限時免費活動序號，免安裝版&nbsp;...
【茂谷禮盒】資訊整理 &amp; 卓蘭茂谷柑相關消息 | 綠色工廠
4 分鐘前限時免費 VovSoft Batch URL Downloader 批量萬用下載管理器，終身序號 立即取得 6 天前國際三八婦女節優惠！台幣 255 元的 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程教學 3 週前KCleaner 3.8.0.110 擁有自動模式的高效率清理軟體 ... ...
【打掃麻煩】資訊整理 &amp; 打掃順序相關消息 | 綠色工廠
4 分鐘前限時免費 VovSoft Batch URL Downloader 批量萬用下載管理器，終身序號 立即取得 6 天前國際三八婦女節優惠！台幣 255 元的 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程教學 3 週前KCleaner 3.8.0.110 擁有自動模式的高效率清理軟體 ... ...
【鋁合金支架】資訊整理 &amp; 手機架鋁合金相關消息 | 綠色工廠
1 分鐘前限時免費 VovSoft Batch URL Downloader 批量萬用下載管理器，終身序號 立即取得 6 天前國際三八婦女節優惠！台幣 255 元的 Windows 10 Pro 購買安裝啟動完整流程教學 3 週前KCleaner 3.8.0.110 擁有自動模式的高效率清理軟體 ... ...
【影音】fatkun教學 &gt; 圖片批量下載- YouTube - Po3C
這是跟大家分享Picture Downloader 這款網頁圖片批次下載工. ... 下載工具百百種，像小編之前 ...
重灌狂人
2021/3/29 · 【重灌狂人】網站鎖定電腦操作、軟體下載、網路新訊等相關應用，以簡明、清楚的文字與圖片介紹各種有趣、實用的電腦軟、硬體資訊與使用教學，讓大家在各種簡易的教學文章
2021 如何批次下載網頁中的所有圖片？Vovsoft Picture ... - Po3C
2021年1月31日 — 限時免費Vovsoft Picture Downloader 如何批次下載網頁圖片,下載網頁圖篇該如何做？ ... 這是跟大家分享Picture Downloader 這款網頁圖片批次下載工具，除了 ... 第一種功能為Download by URL 可以針對指定網頁進行下載，但是實際 ... 還在找能快速一併打包網站中的所有圖片的好工具 ... 有破解右鍵的軟體嗎？
iTubeGo YouTube 影片音樂下載工具好用嗎？免安裝免費下載 #之前在「YouTube 站內播放器全面替換寬螢幕，期待完整 ...
#參考資訊：之前在「YouTube 站內播放器全面替換寬螢幕，期待完整高畫質節目」一文中，提到YouTube開始嘗試在網站上提供高畫質影片（HD）的觀賞，目前可以看到已經有不少影片擁有720p（1366x768）或1080p（1920x1080）的解析度，尤其最新推出的電影 ...
2021 如何批次下載網頁中的所有圖片？Vovsoft Picture Downloader 批次下載工具 | 綠色工廠｜WREADIT 銳誌
限時免費 Vovsoft Picture Downloader 如何批次下載網頁圖片，Picture Downloader,Vovsoft Picture Downloader,網頁圖片下載工具,網頁圖片打包下載,網頁圖片批次下載下載網頁圖篇該如何做？有時候一個網頁有好多張好多張圖片要下載，到底該如何批次下載呢？這是 ...
好用的多功能下載軟體《EagleGet》(獵鷹)，輕鬆幫你下載檔案 ...
這套軟體是完全免費的，常下載檔案或影片的讀者不妨也來試試看吧！ ... 網路上的下載軟體不勝枚舉，如Free Download Manager、Flashget、Smartget、Orbit ... 要介紹的這套新推出的免費下載軟體「EagleGet」(獵鷹)，特點是輕巧好用，不但 ... 大量的圖片或檔案，如果想一口氣下載大量的檔案，可以使用「批次處理下載」&nbsp;...