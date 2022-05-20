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最近電腦有缺什麼軟體嗎？不管你有沒有缺，都一定不能錯過，史上最大金額的「限時免費」活動，價值超過台幣 700 萬限免活動，錯過就可以啦！ iTop 聯合其它知名軟體開發公司，像是：4kdownload、Minitool、IObit、Leawo、WinX DVD Acerthnker、Ant Download Manager 及 Vovsoft 推出限時免費大全餐，不論是 VPN、資料救援、反安裝工具、驅動程式優化、影片剪輯軟體等通通任你挑，限時、限量大家趕快來看看有沒有自己需要的軟體吧，載到就賺到啦。

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首先進入限時免費頁面，就可以看到目前限時免費軟體，共有 15 款限免軟體，小編幫各位整理在下方：
  1. iTop Screen Recorder Pro 6 months
  2. 4K Video Downloader Pro 3 months
  3. iTop Data Recovery Pro 6 months
  4. MiniTool Partition Wizard Pro 6 months
  5. Top Data Protector Pro 6 months
  6. IObit Uninstaller Pro 6 months
  7. Driver Booster Pro 6 months
  8. Smart Game Booster Pro 6 months
  9. iTop VPN Pro 1 month
  10. VideoProc Converter Lifetime
  11. AceThinker Mobile Mirror 1 year
  12. Ant Download Manager Lifetime
  13. WinX HD Video Converter Lifetime
  14. Vovsoft Text Edit Plus Lifetime
  15. Leawo DVD Ripper 1 year
4K Video Downloader Pro

找到自己想下載的軟體後，點擊 Get Key 按鈕就可以下載啦，下載之後解壓縮，打開裡面的 .txt 文字檔，就可以看到序號囉，這次的序號是限量的，大家速度要快嘿。

Top Data Protector Pro

小編這邊用 iTop VPN 作為示範，安裝完後點擊左下角「已經購買」。

Driver Booster Pro

然後貼上剛剛的序號，按下「登入」。

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這樣就完成啟用囉！可以看到軟體左上角已經出現 VIP 的圖示，這一次大禮包每個軟體的授權時間都不一樣，大家趕快去挖寶吧！

傳送門：iTop 限時免費活動頁面

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