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小編這邊用 iTop VPN 作為示範，安裝完後點擊左下角「已經購買」。

然後貼上剛剛的序號，按下「登入」。

這樣就完成啟用囉！可以看到軟體左上角已經出現 VIP 的圖示，這一次大禮包每個軟體的授權時間都不一樣，大家趕快去挖寶吧！

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