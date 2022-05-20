Google 於 2022 年 1 月份宣布取消 G Suite 免費版，且將於同一年度 7/1 起正式終止服務，不過最近 Google 政策又大轉彎，Google 表示將繼續提供免費版 G Suite，但僅限於「個人用途」，大家要注意的是，要手動確認才可以繼續使用，本篇就來跟大家分享要如何手動確認 G Suite 免費續用。

舊版 G Suite (免費版)

2022 年 6 月 27 日之後，Google 將停止向企業供應舊版 G Suite (免費版)。帳戶將自動轉換為 Google Workspace 付費訂閱方案，而我們會繼續提供新功能，協助企業翻轉工作方式。除了近期推出的創新功能 (例如智慧型畫布、在文件中召開會議和可協助整合人員、主題和專案的專屬聊天室)，Google Workspace 還提供更多儲存空間、進階安全防護，以及全年無休的支援服務。

如果是個人/家庭使用者，且基於非商業用途使用帳戶，則可繼續使用舊版 G Suite (免費版)，可以透過 Google 管理控制台選擇退出轉換至 Google Workspace 的程序。

如果未採取任何行動，Google 帳戶將於 2022 年 8 月 1 日遭到停權。如要重新啟用帳戶，請升級至 Google Workspace 或與支援團隊聯絡，請對方將您認定為非商業使用者。

如何手動確認免費續用？

如果你近期有轉為 Workspace 的朋友，可以點擊文章後方連結進入「Google 管理控制台」，然後點擊上方箭頭處來繼續續用 G Suite 免費版。

如果你本來就沒有啟用 Workspace 點擊進入「Google 管理控制台」則會看到上圖畫面，就代表不需手動啟用，你原本就停留在 G Suite 囉。

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