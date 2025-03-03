Copyfish 圖片影音文字辨識OCR工具，快速剪貼、複製翻譯內容 Copyfish 跟 Project Naptha 其實有一些相似，不同的是 Copyfish 在功能上更為強大，而且支援範圍從圖片到影片包括 YouTube 都能直接辨識文字，只要利用它來選取畫面內容，就能透過 OCR 快速辨識、取得文字而無須自己鍵入。 Copyfish 本身還是線上翻譯工具，能在辨識文字後自動轉為你的語言。

8 種快速又簡單的圖片轉文字方法！免費、付費 PDF 轉文字工具完 ... 最後更新時間： 2024 年 03 月 19 日 圖片轉文字該怎麼做？隨著科技越來越進步，OCR 圖片轉文字的功能也變得越來越強大，幾乎手邊所有跟編輯、文字相關的軟體工具，都一定會附上這個功能！ 如果你還不知道怎麼善用手邊的工具來做圖片文字辨識，這篇文章就要跟你分享 8 個可以快速又簡單地將 ...

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