Copyfish 圖片影音文字辨識OCR工具，快速剪貼、複製翻譯內容
Copyfish 跟 Project Naptha 其實有一些相似，不同的是 Copyfish 在功能上更為強大，而且支援範圍從圖片到影片包括 YouTube 都能直接辨識文字，只要利用它來選取畫面內容，就能透過 OCR 快速辨識、取得文字而無須自己鍵入。 Copyfish 本身還是線上翻譯工具，能在辨識文字後自動轉為你的語言。
如何將圖片轉換成文字？這幾款OCR文字辨識軟體不要錯過
極客OCR. 極客OCR 是一個線上OCR文字辨識工具，可以將圖片轉換成文字，圖片格式支援PNG，JPG，GIF，BMP，轉換後的輸出的文檔格式為TXT，word，PPT，目前提供46種語言，包括中文與英文。. 另外，這款線上OCR圖片文字辨識工具不是完全免費的，每天可以免費轉換10張 ...
8 種快速又簡單的圖片轉文字方法！免費、付費 PDF 轉文字工具完 ...
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OCR識別有這6款工具就夠！
2018年8月6日 — 如果你不想下載任何一款軟體，LightPDF的免費線上OCR文字識別功能就可以幫助你！它可以將JPG、PNG和PDF格式的檔轉換為word，ppt，excel，TXT等文字檔， ...
【2023】年度5款最佳免費中文OCR文字辨識軟體
一、最佳OCR中文軟體——PDNob圖片轉文字. PDNob圖片轉文字 是其中一款最佳的免費OCR中文軟體，適用於Mac與 Windows的PC端。. 這款OCR中文軟體擁有幾項不容錯過的優點，其中包括了：. 輕便型軟體，隱藏至託盤；. 快捷鍵啟動程式進行螢幕截圖；. 影象/PDF OCR軟體 ...