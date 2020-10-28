Google 智慧鏡頭 App，能為生活帶來便利的六種聰明功能！

你是否在出國旅遊時遇到看不懂的文字？或想知道這個景點的由來？希望能用手機拍照就能得到解答嗎？Google 智慧鏡頭 App 就是擁有這種強大功能！操作很簡單，只要用 Google 智慧鏡頭拍照就會用以圖搜圖的方式來查詢你拍的資料，在 Google 智慧鏡頭中能使用掃描及翻譯文字、辨認動植物、探索周遭環境、尋找喜愛的物品樣式、取得點餐建議、掃描條碼等六種功能，是否覺得手機鏡頭功能瞬間提高許多！現在任何你想知道的東西，只要在你手機鏡頭前拍一下就能解決，就讓我們往下看 Google 智慧鏡頭到底有多方便吧！iOS 的用戶也想體驗的話，可以參考這篇：Google 相簿教你如何辨識花花草草！

Google 智慧鏡頭 App，能為生活帶來便利的六種聰明功能！

首先我們先到 Google Play 中，將 Google 智慧鏡頭 App 安裝到手機中，安裝成功後，便能在 Google 智慧鏡頭中開啟相機，搜尋你眼前所想知道的事物。

掃描及翻譯文字

Google 智慧鏡頭 App，能為生活帶來便利的六種聰明功能！

目前 Google 智慧鏡頭有翻譯、文字、搜尋、家庭作業、購物、地點、用餐等功能！當你在看國外網路文章、事物與書籍，遇到看不懂的文字內容，便可在 Google 智慧鏡頭下方的功能中，切換成「翻譯」功能幫你掃描翻譯眼前的文字。

尋找喜愛的物品樣式

Google 智慧鏡頭 App，能為生活帶來便利的六種聰明功能！

若你在百貨公司或大賣場看到自己喜歡的物品時，就能使用 Google 智慧鏡頭中的「搜索商品」功能來幫你輕鬆找到類似的物品買賣資訊及價格。若 Google 智慧鏡頭查不到此圖片內容的話，可以使用左圖中右下角的「選取圖片的某個部分」的功能，來做更進一步的查詢。

掃描條碼

Google 智慧鏡頭 App，能為生活帶來便利的六種聰明功能！

你也能藉由 Google 智慧鏡頭來快速掃描 QR 圖碼與或商品條碼，便可查出此商品各家價錢比較資料。

Google 智慧鏡頭 App，能為生活帶來便利的六種聰明功能！

你也可以使用「用餐」功能拍下網路上或現實中的美食照片或菜單，查看餐點相關資訊及位置。

探索周遭環境

Google 智慧鏡頭 App，能為生活帶來便利的六種聰明功能！

你也能在外頭，利用 Google 智慧鏡頭辨別地標、餐廳和店面，讓你快速了解評價、營業時間、和歷史事蹟等相關資訊。

辨認動植物

Google 智慧鏡頭 App，能為生活帶來便利的六種聰明功能！

如果出國到了別的國家，看見自己從未見過的動物或植物，也能透過 Google 智慧鏡頭來幫你查詢，讓你快速了解相關資訊。小編誠心推薦大家一定要安裝這款 Google 智慧鏡頭 App ，真的會讓你在生活中變得更加便利，會在你需要的時候體會到書到用時方恨少的感覺，重點所有功能都免費又無廣告，有興趣的朋友趕緊安裝體驗看看吧！

Google 智慧鏡頭：Google Play

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