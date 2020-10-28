你是否在出國旅遊時遇到看不懂的文字？或想知道這個景點的由來？希望能用手機拍照就能得到解答嗎？Google 智慧鏡頭 App 就是擁有這種強大功能！操作很簡單，只要用 Google 智慧鏡頭拍照就會用以圖搜圖的方式來查詢你拍的資料，在 Google 智慧鏡頭中能使用掃描及翻譯文字、辨認動植物、探索周遭環境、尋找喜愛的物品樣式、取得點餐建議、掃描條碼等六種功能，是否覺得手機鏡頭功能瞬間提高許多！現在任何你想知道的東西，只要在你手機鏡頭前拍一下就能解決，就讓我們往下看 Google 智慧鏡頭到底有多方便吧！iOS 的用戶也想體驗的話，可以參考這篇：Google 相簿教你如何辨識花花草草！

首先我們先到 Google Play 中，將 Google 智慧鏡頭 App 安裝到手機中，安裝成功後，便能在 Google 智慧鏡頭中開啟相機，搜尋你眼前所想知道的事物。

掃描及翻譯文字

目前 Google 智慧鏡頭有翻譯、文字、搜尋、家庭作業、購物、地點、用餐等功能！當你在看國外網路文章、事物與書籍，遇到看不懂的文字內容，便可在 Google 智慧鏡頭下方的功能中，切換成「翻譯」功能幫你掃描翻譯眼前的文字。

尋找喜愛的物品樣式

若你在百貨公司或大賣場看到自己喜歡的物品時，就能使用 Google 智慧鏡頭中的「搜索商品」功能來幫你輕鬆找到類似的物品買賣資訊及價格。若 Google 智慧鏡頭查不到此圖片內容的話，可以使用左圖中右下角的「選取圖片的某個部分」的功能，來做更進一步的查詢。

掃描條碼

你也能藉由 Google 智慧鏡頭來快速掃描 QR 圖碼與或商品條碼，便可查出此商品各家價錢比較資料。

你也可以使用「用餐」功能拍下網路上或現實中的美食照片或菜單，查看餐點相關資訊及位置。

探索周遭環境

你也能在外頭，利用 Google 智慧鏡頭辨別地標、餐廳和店面，讓你快速了解評價、營業時間、和歷史事蹟等相關資訊。

辨認動植物

如果出國到了別的國家，看見自己從未見過的動物或植物，也能透過 Google 智慧鏡頭來幫你查詢，讓你快速了解相關資訊。小編誠心推薦大家一定要安裝這款 Google 智慧鏡頭 App ，真的會讓你在生活中變得更加便利，會在你需要的時候體會到書到用時方恨少的感覺，重點所有功能都免費又無廣告，有興趣的朋友趕緊安裝體驗看看吧！

Google 智慧鏡頭：Google Play