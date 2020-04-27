翻譯工具推薦

寫論文需要有大量的參考文獻，且英文參考文獻相較中文來得多，但是身為中文為母語者，閱讀起英文速度肯定慢了不少，因此今天小編要與大家分享一款開源軟體 CopyTranslator PDF 翻譯神器，它會自動監測剪貼簿變化，當剪貼簿出現新的複製時，會自動進行翻譯，透過 Youdao、Baidu、Google、Caiyun、Sogou、Tencent 等翻譯工具來顯示翻譯結果，能夠有效幫助各為加速瀏覽國外參考文獻。

翻譯工具推薦

這款 CopyTranslator 工具支援 Windows 及 Mac 系統，這裡小編就用 Mac 系統來作為示範，文章下方有載點，直接點擊下載就可以安裝囉。因為不是從 App Store 下載，需要另外進行設定來開啟檔案。

翻譯App推薦

進入系統設定 > 安全性與隱私，點擊下方的「強制打開」即可。

翻譯App推薦

另外還需要進入「安全性與隱私」>「輔助使用」>「隱私權」中，把 CopyTranslator 選項打勾，才能夠允許其對剪貼簿進行存取。

CopyTranslator

我們平常將 PDF 內容貼到 Google 翻譯時，常常會出現奇怪的換行，導致翻譯結果看得很痛苦，需要手動將翻譯結果貼到好閱讀的其它軟體才行。而 CopyTranslator 正是為了解決這樣的問題而存在～安裝完畢後，直接複製 PDF 文件中的原文。

翻譯工具推薦

感應到剪貼簿有新來源時，CopyTranslator 就會自動進行擷取，並直接完成翻譯，我們只需要直接打開 CopyTranslator 就可以看到翻譯結果，這樣的使用模式是不是變得好閱讀多了呢？

CopyTranslator

右側的快速控制選單，有許多功能，不過小編覺得預設的「自動淨化」、「監聽剪貼板」就已經非常足夠使用。自動淨化指的是自動處理剪貼簿中所複製的文字，像是：去除多餘的换行等。

翻譯軟體

目前支援的語言相當多，幾乎全世界都有，因為 CopyTranslator 使用了 Youdao、Google、Baidu、Sogou、Caiyun、Tencent 等大型翻譯服務 API，因此該有的語言通通都有啦。安裝完 CopyTranslator 後，翻譯體驗變得非常好，只需要按下 Ctrl+C，下一秒就可以馬上查看翻譯結果，若你也有大量閱讀外文的需求，不仿試試這款超好用的工具吧。

https://copytranslator.github.io/

Windows 免安裝版：
copytranslator 9.0.2.7z（GOOGLE下載）
copytranslator 9.0.2.7z（1DRV下載）
copytranslator 9.0.2.7z（MEDIAFIRE下載）
copytranslator 9.0.2.7z（RAPIDGATOR下載）
copytranslator 9.0.2.7z（MEGA下載）
檔案大小：39.67 MB

Mac 版本：
copytranslator 9.0.2 mac.zip（GOOGLE下載）
copytranslator 9.0.2 mac.zip（1DRV下載）
copytranslator 9.0.2 mac.zip（MEDIAFIRE下載）
copytranslator 9.0.2 mac.zip（RAPIDGATOR下載）
copytranslator 9.0.2 mac.zip（MEGA下載）
檔案大小：61.17 MB

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