寫論文需要有大量的參考文獻，且英文參考文獻相較中文來得多，但是身為中文為母語者，閱讀起英文速度肯定慢了不少，因此今天小編要與大家分享一款開源軟體 CopyTranslator PDF 翻譯神器，它會自動監測剪貼簿變化，當剪貼簿出現新的複製時，會自動進行翻譯，透過 Youdao、Baidu、Google、Caiyun、Sogou、Tencent 等翻譯工具來顯示翻譯結果，能夠有效幫助各為加速瀏覽國外參考文獻。

這款 CopyTranslator 工具支援 Windows 及 Mac 系統，這裡小編就用 Mac 系統來作為示範，文章下方有載點，直接點擊下載就可以安裝囉。因為不是從 App Store 下載，需要另外進行設定來開啟檔案。

進入系統設定 > 安全性與隱私，點擊下方的「強制打開」即可。

另外還需要進入「安全性與隱私」>「輔助使用」>「隱私權」中，把 CopyTranslator 選項打勾，才能夠允許其對剪貼簿進行存取。

我們平常將 PDF 內容貼到 Google 翻譯時，常常會出現奇怪的換行，導致翻譯結果看得很痛苦，需要手動將翻譯結果貼到好閱讀的其它軟體才行。而 CopyTranslator 正是為了解決這樣的問題而存在～安裝完畢後，直接複製 PDF 文件中的原文。

感應到剪貼簿有新來源時，CopyTranslator 就會自動進行擷取，並直接完成翻譯，我們只需要直接打開 CopyTranslator 就可以看到翻譯結果，這樣的使用模式是不是變得好閱讀多了呢？

右側的快速控制選單，有許多功能，不過小編覺得預設的「自動淨化」、「監聽剪貼板」就已經非常足夠使用。自動淨化指的是自動處理剪貼簿中所複製的文字，像是：去除多餘的换行等。

目前支援的語言相當多，幾乎全世界都有，因為 CopyTranslator 使用了 Youdao、Google、Baidu、Sogou、Caiyun、Tencent 等大型翻譯服務 API，因此該有的語言通通都有啦。安裝完 CopyTranslator 後，翻譯體驗變得非常好，只需要按下 Ctrl+C，下一秒就可以馬上查看翻譯結果，若你也有大量閱讀外文的需求，不仿試試這款超好用的工具吧。

https://copytranslator.github.io/

Windows 免安裝版：

copytranslator 9.0.2.7z（GOOGLE下載）

copytranslator 9.0.2.7z（1DRV下載）

copytranslator 9.0.2.7z（MEDIAFIRE下載）

copytranslator 9.0.2.7z（RAPIDGATOR下載）

copytranslator 9.0.2.7z（MEGA下載）

檔案大小：39.67 MB

Mac 版本：

copytranslator 9.0.2 mac.zip（GOOGLE下載）

copytranslator 9.0.2 mac.zip（1DRV下載）

copytranslator 9.0.2 mac.zip（MEDIAFIRE下載）

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copytranslator 9.0.2 mac.zip（MEGA下載）

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