AceThinker PDF Converter Pro PDF 轉檔工具現實免費下載

若你看到這張首圖覺得有點熟悉，代表你可能使用過這款 PDF 轉檔工具，這款和 Apowersoft PDF Converter 長相一模一樣啊！不過這次的限時免費的 AceThinker PDF Converter Pro 比之前那款還要划算，一次就給你一年的使用授權。AceThinker PDF Converter Pro 具備有 PDF 轉檔成 Office 文件格式，包含有 Word、PowerPoint 與 Excel，也可以轉檔成圖檔格式 JPG 與 PNG，或是 HTML 網頁格式；相反的也可以將其他文件格式轉換成 PDF，還有其他實用的 PDF 功能，像是 PDF 分割、PDF 合併、PDF 擷取圖片、PDF 壓縮與 PDF 加密解密，甚至具備有多國語言的 OCR 文字辨識功能，這樣的好工具錯過是你的損失，限時免費一年授權，辦公族群必收藏的好工具。

限時免費：https://acethinker.com/giveaway

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△ 進入活動頁面的步驟超級簡單，點選綠色按鈕的 Get Giveaway Version。

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△ 然後馬上就可以取得軟體下載點以及這次的活動序號。安裝版點選立即安裝即可，免安裝版也可以順利執行，到文末可以下載。

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△ 開啟軟體後點選右上角的人像小圖示。

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△ 若有帳號就直接登入，若沒有帳號註冊一下即可。

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△ 登入帳號後是個人授權的試用版，接著請點選啟用 VIP。

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△ 接著輸入剛剛所取得的激活碼（9DC73-4CCCI-O5217-A908A），之後點選確定，就會看到軟體已經啟動的訊息，接著就可以來好好體驗這款軟體了。

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△ 這次所提供的年度的授權，大家可以趁此好好體驗這款工具。

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△ PDF 轉換功能有 PDF 轉 Word、PDF 轉換 PPT、PDF 轉 Excel、PDF 轉 JPG、PDF 轉 PNG、PDF 轉 HTML 與 PDF 轉 TXT。

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△ 轉為PDF 功能有 Word 轉 PDF、Excel 轉 PDF、PPT 轉 PDF 與圖片轉 PDF，圖片轉 PDF 支援一張圖片一個檔案，也可以合併多張圖片成為一個 PDF 檔案。

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△ PDF 其他操作功能有 PDF 分割、PDF 合併、PDF 提取圖片、PDF 壓縮、PDF 解密與 PDF 加密。

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△ OCR 文字辨識功能支援輸出成 TXT、Word、Excel 與 PPT 檔案格式。AceThinker PDF Converter Pro 的轉檔功能替大家實測過了，基本上都沒有太大問題，而且操作上使用非常簡單，加入檔案後就可以開始轉換，也支援批次轉換功能，若是有常常有轉檔需求的話，這款工具應該算是非常方便的，推薦給大家囉！

https://acethinker.com/pdf-converter

安裝版：
AceThinker PDF Converter Pro 2.1.2.exe（ACETHINKER下載）
AceThinker PDF Converter Pro 2.1.2.exe（GOOGLE下載）
AceThinker PDF Converter Pro 2.1.2.exe（1DRV下載）
AceThinker PDF Converter Pro 2.1.2.exe（MEDIAFIRE下載）
AceThinker PDF Converter Pro 2.1.2.exe（RAPIDGATOR下載）
檔案大小：69.43 MB

免安裝版：
AceThinker PDF Converter Pro 2.1.2.7z（GOOGLE下載）
AceThinker PDF Converter Pro 2.1.2.7z（1DRV下載）
AceThinker PDF Converter Pro 2.1.2.7z（MEDIAFIRE下載）
AceThinker PDF Converter Pro 2.1.2.7z（RAPIDGATOR下載）
AceThinker PDF Converter Pro 2.1.2.7z（本站下載）
檔案大小：67.08 MB

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