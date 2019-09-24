若你看到這張首圖覺得有點熟悉，代表你可能使用過這款 PDF 轉檔工具，這款和 Apowersoft PDF Converter 長相一模一樣啊！不過這次的限時免費的 AceThinker PDF Converter Pro 比之前那款還要划算，一次就給你一年的使用授權。AceThinker PDF Converter Pro 具備有 PDF 轉檔成 Office 文件格式，包含有 Word、PowerPoint 與 Excel，也可以轉檔成圖檔格式 JPG 與 PNG，或是 HTML 網頁格式；相反的也可以將其他文件格式轉換成 PDF，還有其他實用的 PDF 功能，像是 PDF 分割、PDF 合併、PDF 擷取圖片、PDF 壓縮與 PDF 加密解密，甚至具備有多國語言的 OCR 文字辨識功能，這樣的好工具錯過是你的損失，限時免費一年授權，辦公族群必收藏的好工具。

△ 進入活動頁面的步驟超級簡單，點選綠色按鈕的 Get Giveaway Version。

△ 然後馬上就可以取得軟體下載點以及這次的活動序號。安裝版點選立即安裝即可，免安裝版也可以順利執行，到文末可以下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的人像小圖示。

△ 若有帳號就直接登入，若沒有帳號註冊一下即可。

△ 登入帳號後是個人授權的試用版，接著請點選啟用 VIP。

△ 接著輸入剛剛所取得的激活碼（9DC73-4CCCI-O5217-A908A），之後點選確定，就會看到軟體已經啟動的訊息，接著就可以來好好體驗這款軟體了。

△ 這次所提供的年度的授權，大家可以趁此好好體驗這款工具。

△ PDF 轉換功能有 PDF 轉 Word、PDF 轉換 PPT、PDF 轉 Excel、PDF 轉 JPG、PDF 轉 PNG、PDF 轉 HTML 與 PDF 轉 TXT。

△ 轉為PDF 功能有 Word 轉 PDF、Excel 轉 PDF、PPT 轉 PDF 與圖片轉 PDF，圖片轉 PDF 支援一張圖片一個檔案，也可以合併多張圖片成為一個 PDF 檔案。

△ PDF 其他操作功能有 PDF 分割、PDF 合併、PDF 提取圖片、PDF 壓縮、PDF 解密與 PDF 加密。

△ OCR 文字辨識功能支援輸出成 TXT、Word、Excel 與 PPT 檔案格式。AceThinker PDF Converter Pro 的轉檔功能替大家實測過了，基本上都沒有太大問題，而且操作上使用非常簡單，加入檔案後就可以開始轉換，也支援批次轉換功能，若是有常常有轉檔需求的話，這款工具應該算是非常方便的，推薦給大家囉！

https://acethinker.com/pdf-converter

安裝版：

AceThinker PDF Converter Pro 2.1.2.exe（ACETHINKER下載）

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免安裝版：

AceThinker PDF Converter Pro 2.1.2.7z（GOOGLE下載）

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