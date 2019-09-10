PDF-XChange Editor 8.0.332.0 免費好用的 PDF 編輯器，還具備 Office 文件轉出功能

2019-09-10 11:39:44 哇哇

PDF-XChange Editor 免費好用的 PDF 編輯器

PDF 檔案越來越普及，以前的 PDF-XChange Viewer 都已經不存在了，具備編輯功能的 PDF-XChange Editor 也成為了免費版本，這對大家來說應該是非常棒的一件事情，使用上甚至比 Office 文書更佳方便！哪些是常見的基本功能呢？譬如說選取文字複製內容、編輯文字內容、加入文字、高亮文字、畫底線、畫箭頭、畫框線與加入註解等等，這些都是非常需要的功能，在這裡通通都免費的，而且 PDF-XChange Editor 的介面非常好看，真是一款佛心的好工具。

PDF-XChange Editor 免費好用的 PDF 編輯器

接下來呈現 PDF-XChange Editor 的工具選單給大家瞧瞧，這樣好看的介面用起來也賞心悅目。

PDF-XChange Editor 免費好用的 PDF 編輯器
PDF-XChange Editor 免費好用的 PDF 編輯器
PDF-XChange Editor 免費好用的 PDF 編輯器
PDF-XChange Editor 免費好用的 PDF 編輯器

加入表格功能是免費版不能使用的，基本上我覺得沒有關係，因為表格功能大家應該都在 Office 上使用比較多，我目前覺得 PDF 編輯簡單的加入文字、編輯文字與註解就很夠用了！

PDF-XChange Editor 免費好用的 PDF 編輯器

加入浮水印、設定背景與頁頭頁尾的功能也很實在，要宣示版權的功能可不能少！

PDF-XChange Editor 免費好用的 PDF 編輯器

內建的功能也非常實在，可以直接將檔案轉出成 Word、Excel 與 PowerPoint 的檔案格式，還具備有 OCR 的文字辨識功能。

PDF-XChange Editor 免費好用的 PDF 編輯器
PDF-XChange Editor 免費好用的 PDF 編輯器
PDF-XChange Editor 免費好用的 PDF 編輯器
PDF-XChange Editor 免費好用的 PDF 編輯器

還有很多很多功能，常常使用 PDF 工具的朋友們，可以將這套工具成為預設開啟 PDF 的工具，相信會滿意的！

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

免安裝版：
PDF-XChange Editor 8.0.332.0.7z（GOOGLE下載）
PDF-XChange Editor 8.0.332.0.7z（1DRV下載）
PDF-XChange Editor 8.0.332.0.7z（MEDIAFIRE下載）
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檔案大小：73.40 MB

舊版本免安裝版：
PDF-XChange Editor 7.0.327.0.7z（MediaFire下載）
PDF-XChange Editor 7.0.327.0.7z（Rapidgator下載）
PDF-XChange Editor 7.0.327.0.7z（ZippyShare下載）
PDF-XChange Editor 7.0.327.0.7z（YunFile下載）
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檔案大小：36.61 MB

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