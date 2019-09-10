PDF 檔案越來越普及，以前的 PDF-XChange Viewer 都已經不存在了，具備編輯功能的 PDF-XChange Editor 也成為了免費版本，這對大家來說應該是非常棒的一件事情，使用上甚至比 Office 文書更佳方便！哪些是常見的基本功能呢？譬如說選取文字複製內容、編輯文字內容、加入文字、高亮文字、畫底線、畫箭頭、畫框線與加入註解等等，這些都是非常需要的功能，在這裡通通都免費的，而且 PDF-XChange Editor 的介面非常好看，真是一款佛心的好工具。

接下來呈現 PDF-XChange Editor 的工具選單給大家瞧瞧，這樣好看的介面用起來也賞心悅目。









加入表格功能是免費版不能使用的，基本上我覺得沒有關係，因為表格功能大家應該都在 Office 上使用比較多，我目前覺得 PDF 編輯簡單的加入文字、編輯文字與註解就很夠用了！

加入浮水印、設定背景與頁頭頁尾的功能也很實在，要宣示版權的功能可不能少！

內建的功能也非常實在，可以直接將檔案轉出成 Word、Excel 與 PowerPoint 的檔案格式，還具備有 OCR 的文字辨識功能。









還有很多很多功能，常常使用 PDF 工具的朋友們，可以將這套工具成為預設開啟 PDF 的工具，相信會滿意的！

https://www.tracker-software.com/product/pdf-xchange-editor

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