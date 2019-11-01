如何為 PDF 轉檔？雖然有許多線上工具可以免費轉，但是你知道你上傳的資料，有沒有被拿去使用嗎？除了你之外，是否有其他人可以看到你的文件？今天要跟大家分享這款 加加 PDF 線上轉檔工具，它是一款由台灣棣南股份有限公司推出的免費線上 PDF 轉檔網站，我們所上傳、下載的檔案，全都經過 SSL 加密，伺服器也不會保留我們的檔案。加加 PDF 支援 PDF 轉 Word、Word 轉 PDF、PDF 轉 JPG，完全免註冊帳號、免設定、免費，開啟瀏覽器就能處理常見 PDF 轉檔，每天日理萬 PDF 的朋友們，趕快把這個好用的線上轉檔 PDF 工具儲存到書籤中囉！

△ 進入加加 PDF 首頁，就可以看到 PDF 轉檔畫面，直接將檔案拖曳到框框中，就會立即進行轉檔。不管你是要 PDF 轉 Word、Word 轉 PDF、PDF 轉 JPG，加加 PDF 的轉檔限制相當寬鬆，每次轉檔限制最大 10MB、每天 20 個文件，相較市面上的線上轉檔工具，算是較為寬鬆的條件。

△ 轉檔完成之後，直接按下下載，檔案就會直接儲存到電腦裡面了，完全不用看廣告，下載也不會有不明網頁跳出，完全免註冊帳號、免設定、免費的線上 PDF 轉檔工具。

△ 比較一下，左邊原始 PDF 檔與右邊轉檔完成的 Word 檔，轉檔完成度相當好，我曾經用過國外的線上轉檔服務，發現轉完是亂碼！據說加加 PDF 是市場上最快、最精準的轉換引擎之一。順便提一下，如果你懶得轉檔，卻想要修改 PDF 內容的話，可以使用上圖左的「PDF 文電通 5 專業版」，修改文件超方便又省時，所見即所得的修改與編輯，真心覺得好用！

△ PDF 轉圖片也是相當常用，像是在臉書上，分享圖片比起分享 PDF 檔案還方便瀏覽，而且轉成圖片還可以建立相簿來分門別類。但是不少線上 PDF 轉檔圖片的工具，我用完之後會發現解析度被降低，那就順便來試試加加 PDF 是否會壓縮圖片吧。

△ 打開轉檔後的圖片，解析度跟原始檔案一樣清晰！趕快把加加 PDF 儲存到我的最愛裡吧，PDF 轉檔用它真的相當高品質、快速，不要再自己花時間試錯了，立馬收下它吧！

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