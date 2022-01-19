PDF 線上轉 Excel

需要處理 PDF 文件電腦卻沒相關的軟體怎麼辦？最近小編發現 Adobe 在 Chrome 擴充程式商店推出「Adobe Acrobat」外掛，新增到 Chrome 上就可以實現：PDF 轉 Word、JPG、Excel、PPT，以及壓縮 PDF、合併 PDF、旋轉 PDF、刪除頁面等，最重要的是能夠 PDF 線上數位簽名，還可以發給指定的人簽署，如果你也經常處理 PDF 文件，電腦裡卻還沒有專用的軟體、好用的軟體，推薦可以將 Adobe Acrobat 的 Chrome 擴充程式收下唷。要在 iPhone 或 Android 手機上替 PDF 簽名的話，可以用 Adobe Acrobat Reader 完成。

PDF 線上轉 Excel

進入 Chrome 擴充元件商店後，點擊加到 Chrome 將 Adobe Acrobat 加到瀏覽器中，文章最後方有提供連結，大家可以點擊前往。

PDF 線上轉 Word

新增完成後點選「在 Chrome 中使用 Adobe」就可以正常使用囉。

Adobe Acrobat

日後只要在 Chrome 開啟 PDF 檔，Adobe Acrobat 工具就會顯示在右側，功能包含：PDF 轉 Word、JPG、Excel、PPT，或是其它檔案要轉換為 PDF 同樣也沒問題。除了轉檔外還有壓縮 PDF、合併 PDF、重新排序 PDF、旋轉 PDF、刪除頁面、分割 PDF 等。我們今天要分享如何利用 Adobe Acrobat 的 Chrome 擴充程序來實現簽署 PDF，點擊右下方的 PDF 電子簽名。

Adobe Acrobat 免費

登入 Adobe Acrobat 帳戶後才可以繼續後面的操作。

Adobe Acrobat

我們可以將合約指派給其它人簽署，只需輸入電子郵件即可。

PDF 簽名

如果是要自己簽署的話，可以點擊上方「簽署」欄位的「自行填寫及簽名」>「填寫和簽署」。

pdf 數位簽名

最後點擊「前往線上 Adobe Acrobat」。

pdf 簽名 app

上面選擇「自行簽署」之後，在下方 PDF 需要簽名欄位點擊一下。 
pdf 簽名 mac

選擇「繪製」後就可以開始簽名囉。

Adobe Acrobat

簽名後點擊「套用」就能夠輕鬆在線上完成 PDF  簽署囉，Chrome 外掛商店連結提供在下面，有需求的朋友趕快去收下吧。

下載：
Adobe Acrobat（Chrome 下載）

PDF 數位簽名 Adobe Acrobat Chrome 擴充程式下載，PDF 轉檔 / 合併 / 簽署線上完成 相關文章

訪客留言

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