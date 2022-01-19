需要處理 PDF 文件電腦卻沒相關的軟體怎麼辦？最近小編發現 Adobe 在 Chrome 擴充程式商店推出「Adobe Acrobat」外掛，新增到 Chrome 上就可以實現：PDF 轉 Word、JPG、Excel、PPT，以及壓縮 PDF、合併 PDF、旋轉 PDF、刪除頁面等，最重要的是能夠 PDF 線上數位簽名，還可以發給指定的人簽署，如果你也經常處理 PDF 文件，電腦裡卻還沒有專用的軟體、好用的軟體，推薦可以將 Adobe Acrobat 的 Chrome 擴充程式收下唷。要在 iPhone 或 Android 手機上替 PDF 簽名的話，可以用 Adobe Acrobat Reader 完成。

進入 Chrome 擴充元件商店後，點擊加到 Chrome 將 Adobe Acrobat 加到瀏覽器中，文章最後方有提供連結，大家可以點擊前往。

新增完成後點選「在 Chrome 中使用 Adobe」就可以正常使用囉。

日後只要在 Chrome 開啟 PDF 檔，Adobe Acrobat 工具就會顯示在右側，功能包含：PDF 轉 Word、JPG、Excel、PPT，或是其它檔案要轉換為 PDF 同樣也沒問題。除了轉檔外還有壓縮 PDF、合併 PDF、重新排序 PDF、旋轉 PDF、刪除頁面、分割 PDF 等。我們今天要分享如何利用 Adobe Acrobat 的 Chrome 擴充程序來實現簽署 PDF，點擊右下方的 PDF 電子簽名。

登入 Adobe Acrobat 帳戶後才可以繼續後面的操作。

我們可以將合約指派給其它人簽署，只需輸入電子郵件即可。

如果是要自己簽署的話，可以點擊上方「簽署」欄位的「自行填寫及簽名」>「填寫和簽署」。

最後點擊「前往線上 Adobe Acrobat」。

上面選擇「自行簽署」之後，在下方 PDF 需要簽名欄位點擊一下。



選擇「繪製」後就可以開始簽名囉。

簽名後點擊「套用」就能夠輕鬆在線上完成 PDF 簽署囉，Chrome 外掛商店連結提供在下面，有需求的朋友趕快去收下吧。

下載：

Adobe Acrobat（Chrome 下載）