Adobe Acrobat 線上版

臨時想要處理 PDF 檔案，電腦沒有合適的工具嗎？最近小編發現 Adobe 推出 Acrobat 線上版，不需要下載、安裝任何 App 就能夠「免費」轉檔、編輯 PDF 文件，包含：Word 轉 PDF、PPT 轉 PDF、Excel 轉 PDF、JPG 轉 PDF、壓縮 PDF、編輯 PDF、合併檔案、刪除頁面、新增文字等...通通能夠在線上搞定，常處理 PDF 文件的朋友歡迎將此服務收下！若你超過使用額度，也可以嘗試使用 PDF Converter 線上 PDF 轉檔工具

Acrobat web

進入 Adobe Acrobat 線上版後，可用 Google 或 Apple 帳號快速登入。如果未登入只能完成一次免費處理，並下載檔案一次。

登入後免費版使用者有下列額度限制：

  • 每 30 天可完成兩次「索取簽名」處理

試用其他進階工具時，每 7 天可再進行最多 10 次免費處理。在這 7 天內，處理限制如下：
  • 每 24 小時可將一個檔案轉換成 PDF，或將一個 PDF 轉換成其他檔案
  • 每 24 小時可壓縮一個檔案
  • 每 24 小時可使用「組織頁面」、「旋轉 PDF 頁面」、「刪除 PDF 頁面」或「重新排序 PDF 頁面」工具，組織一個檔案的頁面
  • 舉例來說，如果星期二第一次登入並使用「將 PDF 轉換成 Word」工具，代表已用掉這 7 天期間的一次免費處理。您會無法使用任何轉換工具 24 小時。星期三可壓縮檔案並將 Excel 檔案轉換成 PDF；現在您已使用同一 7 天期間的三次免費處理。若要轉換或壓縮其他檔案，您必須等 24 小時。

PDF轉檔

進入後就可看到許多 PDF 轉檔、編輯服務。

PDF轉檔工具

PDF轉圖片

PDF to Word

所有服務包含：

工具名稱

支援的檔案類型

轉換成 PDF

DOC、DOCX、RTF、TXT、XLS、XLSX、PPT、PPTX、BMP、GIF、JPEG、JPG、PNG、PSD、TIF、TIFF、

AI、FORM、INDD

將 Word 轉換成 PDF

DOC、DOCX、RTF、TXT

將 Excel 轉換成 PDF

XLS、XLSX

將 PPT 轉換成 PDF

PPT、PPTX

將 JPG 轉換成 PDF

BMP、JPEG、JPG、PNG、TIF、TIFF

將 PDF 轉換成 Word

DOCX

將 PDF 轉換成 PPT

PPTX

將 PDF 轉換成 Excel

XLSX

將 PDF 轉換成 JPG

JPEG、JPG、PNG、TIF、TIFF

PDF合併

選擇好要使用的服務後，將 PDF 檔案上傳至 Acrobat 中。

Acrobat web

小編就以 PDF 轉 PNG 圖片作為示範，若你希望其他圖片格式，下拉選單中也可以選取 JPG、TIFF 等，還能夠選擇影像品質，小編選擇最高，都選擇完畢後按下「轉換為 PNG 」即可。

PDF to Word

轉換完成後不論一個檔案或多個檔案，統一會被打包成 ZIP 檔下載。

PDF to Word

下載後就可以成功開啟囉，以上就是 Acrobat 線上版的 PDF 轉檔功能，由於免費版的限制，滿適合偶爾想要轉檔 PDF 的朋友，連結在下方，有需要的可以收下來～

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# 最後更新：2010.01.09 &gt;&gt; 增加RadioSure。如題，本人買了筆電後，發現有了隨機版的Windows，其他軟體幾乎都能找到免費版本。而這些軟體日積月累，越來越多，最後產生了這篇文章，請各位笑納~# 這裡沒有繁雜的圖文，只有簡單幾句介紹而已，詳細介紹部分 ... ...
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