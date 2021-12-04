網路上其它的免費 PDF 轉檔工具設下條件，變相要付費才能轉檔 PDF 嗎？Bitwar PDF 轉檔工具是一個強大的 PDF 轉檔服務，能夠將 PDF 文件批量轉換為 Word、Excel、Powerpoint、圖片、HTML、RTF、Flash 等，支援雙向轉檔。PDF 旋轉、分割、壓縮、鎖定/解鎖或合併 PDF 文件。Bitwar PDF 轉檔工具最大的特色就是「無轉檔檔案限制」、「無頁次限制」，如果你在其它線上 PDF 轉檔工具遇到限制，用 Bitwar PDF 就對了，而且它原價新台幣 1490 元，現在只要上官網註冊就能免費使用，各位註冊現賺 1490 元，別錯過的這個好機會啦。

進入 Bitwar PDF 官網就可以看到上傳文件的按鈕，不過要先登入才可以轉檔。

我們當然沒有會員，點擊 Sign ip 來進行註冊，也可以用 Google、FB 或 Twitter 來快速登入。

登入後就可以看到右上方送一年份免費使用，到期日是一年後，這樣就完成啟用囉。

接著上傳你需要轉檔的 PDF，支援大量轉檔，一次可以上傳多個 PDF 檔案，上傳完畢後點擊下方 Convert 開始轉檔。而且支援離線轉檔，轉檔的過程都是在電腦端完成的，不需要網路也可以進行轉檔。

轉檔完成後點擊下載圖示就可以下載轉檔完成的檔案囉，可以逐一下載也可以一次下載全部。

小編用 PDF 轉 Word 實測中文、數字混合都有不錯的轉換效果，要重新編輯 PDF 內容經轉轉檔也可以很輕鬆！

以上是所有支援的 PDF 轉檔，幾乎辦公需要用到的都支援了，可以說是非常全面喔。





此外 Bitwarsoft PDF 轉檔工具除了網頁版之外，也支援桌面版工具，下載之後登入就可以使用囉。

桌面板的好處就是比網頁版更多轉檔的設定可以調整。

像是版面設定、輸出書籤、 OCR 辨識設定、等待轉換時間等。

Bitwarsoft PDF 也有提供手機版 Android 及 iOS 都有，下載後透過 App 輕鬆將 PDF 轉為各式文書檔案。手機版、電腦版登入後有 5 頁的限制，如果單一 PDF 檔超過 5 頁就沒辦法轉，不過網頁版就沒有這個限制，如果你單一檔案有超過 5 頁就用網頁版，需要版面設定又低於五頁的話就可以用桌面版或手機 App，載點幫大家放在下面，趕快去取得價值超過 1400 元的 1 年無限使用資格吧。

https://www.bitwarsoft.com/pdf-to-word

下載：

Bitwarsoft PDF ( Windows 下載 )

Bitwarsoft PDF ( App Store 下載 )

Bitwarsoft PDF ( Google Play 下載 )