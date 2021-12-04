Bitwar PDF 轉檔工具

網路上其它的免費 PDF 轉檔工具設下條件，變相要付費才能轉檔 PDF 嗎？Bitwar PDF 轉檔工具是一個強大的 PDF 轉檔服務，能夠將 PDF 文件批量轉換為 Word、Excel、Powerpoint、圖片、HTML、RTF、Flash 等，支援雙向轉檔。PDF 旋轉、分割、壓縮、鎖定/解鎖或合併 PDF 文件。Bitwar PDF 轉檔工具最大的特色就是「無轉檔檔案限制」、「無頁次限制」，如果你在其它線上 PDF 轉檔工具遇到限制，用 Bitwar PDF 就對了，而且它原價新台幣 1490 元，現在只要上官網註冊就能免費使用，各位註冊現賺 1490 元，別錯過的這個好機會啦。

PDF 轉檔工具

進入 Bitwar PDF 官網就可以看到上傳文件的按鈕，不過要先登入才可以轉檔。

PDF 轉圖片

我們當然沒有會員，點擊 Sign ip 來進行註冊，也可以用 Google、FB 或 Twitter 來快速登入。

PDF 合併

登入後就可以看到右上方送一年份免費使用，到期日是一年後，這樣就完成啟用囉。

PDF 線上轉檔

接著上傳你需要轉檔的 PDF，支援大量轉檔，一次可以上傳多個 PDF 檔案，上傳完畢後點擊下方 Convert 開始轉檔。而且支援離線轉檔，轉檔的過程都是在電腦端完成的，不需要網路也可以進行轉檔。

PDF 轉檔 Android

轉檔完成後點擊下載圖示就可以下載轉檔完成的檔案囉，可以逐一下載也可以一次下載全部。

Bitwarsoft PDF to Word

小編用 PDF 轉 Word 實測中文、數字混合都有不錯的轉換效果，要重新編輯 PDF 內容經轉轉檔也可以很輕鬆！ 

PDF 轉 JPG

以上是所有支援的 PDF 轉檔，幾乎辦公需要用到的都支援了，可以說是非常全面喔。
 
PDF 轉 Excel

此外 Bitwarsoft PDF 轉檔工具除了網頁版之外，也支援桌面版工具，下載之後登入就可以使用囉。

Bitwarsoft PDF to Word

桌面板的好處就是比網頁版更多轉檔的設定可以調整。

PDF 線上轉檔

像是版面設定、輸出書籤、 OCR 辨識設定、等待轉換時間等。

PDF to Word

Bitwarsoft PDF 也有提供手機版 Android 及 iOS 都有，下載後透過 App 輕鬆將 PDF 轉為各式文書檔案。手機版、電腦版登入後有 5 頁的限制，如果單一 PDF 檔超過 5 頁就沒辦法轉，不過網頁版就沒有這個限制，如果你單一檔案有超過 5 頁就用網頁版，需要版面設定又低於五頁的話就可以用桌面版或手機 App，載點幫大家放在下面，趕快去取得價值超過 1400 元的 1 年無限使用資格吧。

https://www.bitwarsoft.com/pdf-to-word

下載：
Bitwarsoft PDF ( Windows 下載 )
Bitwarsoft PDF ( App Store 下載 )
Bitwarsoft PDF ( Google Play 下載 )

免費 Bitwar PDF 轉檔工具，無轉檔次數上限，原價 1490 元 相關文章

訪客留言

免費 Bitwar PDF 轉檔工具，無轉檔次數上限，原價 1490 元 參考資料

[下載] 10套免費防毒軟體 （免破解、免買序號 Free Antivirus） – 重灌狂人
2008/5/27 · 2011/2/24更新：已將部份軟體更新為最新版本，Mcafee的免費序號似乎已經取消，目前暫時先將他拿掉，等找到其他免費序號時再放上。 防毒軟體百百種，免費的也頗多。以下整理目前常見的幾個免費防毒軟體 ，如果你不想再花錢幫你的爛電腦每年更新防毒軟體 ，那麼下面 ...
Bitwar PDF在線轉換和Bitwar PDF離線轉換- belva (@belva2192)
2021年11月12日 — 大家一定都有用過PDF檔案格式，從Word檔轉換成PDF檔一直都非常容易， ... Bitwar PDF 在線轉換網址：https://www.bitwarsoft.com/zh-tw/pdf-to-word.
學無止競-中央大學EMBA-招生Q&amp;A
轉檔/轉檔方式如下： 1. [不限軟體或平台] 使用Adobe官方的免費線上轉檔工具，或 2. [WINDOWS 10] 檔案列印 &gt; 選擇印表機 &gt; Microsoft Print to PDF，或 3. [Microsoft Office 2016、2019] 檔案 &gt; 匯出 &gt; 建立PDF 【方式2】 ...
Giveaway: Bitwar Online PDF Converter Free License Key
2 天前 · Bitwar Online PDF Converter allows you to batch convert PDF to Word, Excel, PPT, images, etc. in just one click. You also use it to lock/unlock, split, rotate, compress, merge the PDF files. Language Support English, Français, Italian, Spanish, .
[官方] PDF 轉 Word - 免費在線 PDF 轉 DocDocx 文檔轉換器
免費將 PDF 轉換為 Word 並完全按照原始 PDF 文件輸出文檔。 支持互轉！ Convert PDF to Word completely for free &amp; output the documents exactly as the original PDF files.
Bitwar PDF在線轉換和Bitwar PDF離線轉換 - 貓噗知識+
1 天前 — Bitwar PDF 在線轉換網址：https://www.bitwarsoft.com/zh-tw/pdf-to-word · 1、打開Bitwar PDF 在線轉換到word的網頁。 · 優點： · Bitwar PDF Converter是 ...
Bitwar PDF Converter: 免費PDF轉換器
PDF Converter, Free PDF Converter, PDF to DOCX, PDF to PNG, PDF to TXT, PDF to RTF, PDF to FLASH, PDF to JPG, PDF to Word, Windows PDF converter.
最佳PDF轉換器：線上建立、轉換PDF檔案(免費)
PDF轉換器是一款基於Web的線上文件轉PDF軟體。可將各種檔案轉換成PDF，如Word DOC、Excel XLS及PowerPoint PPT檔案。
Windows 上最好的免費在線PDF 轉換器！ - Bitwarsoft
2020年9月10日 — 文件格式PDF 轉換允許用戶將PDF 文檔轉換為Word、Excel、RTF、PowerPoint、文本等。此外，它還將使用戶能夠從多種類型的文件格式在線創建和編輯PDF。
FileSeek 免費快速檔案內容搜尋軟體，不需索引、支援特殊檔案
2010/11/7 · 有無一次把檔案裡的內容一次抓出來的方法呢? 我嘗試的解法 使用Listly,無解決我的問題 也安裝FileSeek Pro Trial 6.1.1,搜尋結果為亂碼 上述都是找檔案的工具,有無拿多個檔案內容的工具呢 我試過將各pdf轉word,再貼入excel來計算,但表格的欄位無完全一致對齊 ...