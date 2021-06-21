做報告必備技能！就是 PDF 轉換成 Word 的工具，為什麼我以前做報告時沒有這類工具啊？抄寫打字超級費時間的啊～這次限時免費的是 PDF to DOC 這款工具， 算是 PDF to X 的功能縮減版本，只有 PDF 轉換成 Word 檔案格式的功能，基本上也是最實用的一款，也絕對是大家所需要的，請大家要把握機會下載回來唷！

△ 進入活動頁面之後就可以看到這次的活動序號，安裝板可以直接到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角 KEY「錄入許可證金鑰」，之後貼上活動所取得的 PDF to DOC 序號點選確定。

△ 看到以上畫面就代表正確的註冊囉！

△ PDF to DOC 使用方式超級簡單，加入要轉換的 PDF 檔案，可以在後方設定要轉換的頁面，下方選擇要輸出的格式要是 WordPad 文件或是 Word 文件的格式，以及設定輸出的資料夾，設定完成之後點選右下角的轉換，這工具支援批次轉換的功能唷！

△ 轉換需要等待一下，等待之後會有 Word 檔案囉！如果 PDF 檔案內容本來就是文字格式，轉換出來才會有文字，如果原本的 PDF 是有文字的圖片格式，那麼就不會有文字內容，那時候就要選擇 OCR 文字辨識的工具才可以唷！

https://www.pdf-helper.com/pdf-to-doc/

安裝版：

PDF to DOC 16.1.7z（GOOGLE下載）

PDF to DOC 16.1.7z（1DRV下載）

PDF to DOC 16.1.7z（MEDIAFIRE下載）

PDF to DOC 16.1.7z（RAPIDGATOR下載）

PDF to DOC 16.1.7z（MEGA下載）

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